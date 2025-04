Dal prossimo venerdì 2 maggio e fino a tutto il prossimo 31 ottobre 2025 entrerà in vigore l’orario estivo della ZTL a Palermo. Lo fa sapere il Comando della Polizia Municipale di Palermo che specifica le nuove regole e i nuovi orari e ricorda anche le particolari condizioni di acquisto ed uso dei pass durante gli accessi notturni del venerdì e del sabato. A mezzanotte, infatti, scade il pass acquistato il giorno precedente ed è necessario un nuovo pass per continuare a circolare fra mezzanotte e le sei del mattino. parimenti l’accesso avvenuto poco prima della mezzanotte non potrà essere “sanatO2 con un pass acquistato nelle 24 successive come avviene con la ztl diurna ordinaria

Questo il dettaglio delle modifiche

Dal lunedì al giovedì la zona a traffico limitato sarà in funzione dalle ore 8 del mattino fino alle ore 20 (le 8 di sera), dunque per dodici ore continuative durante l’intera giornata.

Il venerdì la ztl durerà per 16 ore continuative ovvero dalle ore 8 del mattino fino alle ore 24. Ma in realtà proseguirà anche per tuttas la notte fra venerdì e sabato terminando solo alle 6 del mattino successivo.

Dunque il sabato sarà in vigore dalle 00.01 alle ore 6 e tornerà inn funzione dalle ore 20 alle 24 e la domenica, in prosecuzione, dalle ore 00.01 alle 6.

Di fatto torna ad aggiungersi la ztl notturna sospesa durante l’inverno. sarà in vigore nella notte fra venerdì e sabato e nella notte fra sabato e domenica, in entrambi i casi fino alle 6 del mattino

Le indicazioni per l’accesso alla Ztl

La polizia municipale ricorda che “per l’accesso alla ZTL nelle ore notturne tra le 23.00 di venerdì le 6.00 di sabato e tra le 23.00 di sabato e le 6.00 di domenica il passa DEVE essere consumato entro le ore 6.00 della sera/notte del transito. In questo specifico caso non sin potrà ricorrere all’acquisto del pass successivo all’accesso e dopo la mezzanotte. Infine, per transitare tra le ore 23.00 del sabato e le ore 6.00 della domenica il pass può essere consumato a partire dalle ore 6.01 del sabato.