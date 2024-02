Problemi anche ai bangi della Curva Nord

Tornelli rotti, file agli ingressi e disagi per tanti tifosi allo stadio Renzo Barbera in occasione della partita di campionato di questa sera tra Palermo e Bari, anticipo della 23ma giornata del campionato di serie B. Molti appassionati sono entrati con diversi minuti di ritardo. Non senza polemiche.

“Sono in fila all’ingresso 19 – scrive un appassionato – la partita è iniziata da 10 minuti. Il Tornello 18 è rotto. Si cammina a passo di lumaca. Massima approssimazione. Qui dicono che il Tornello 18 è rotto da diverse domeniche. Chissà quanto costa e chi dovrebbe farlo. Non andavo da tempo e mi è passata la voglia .mentre scrivo siamo ancora zero a zero”.

Non manca, dunque, la delusione ma anche la rabbia di chi presentandosi in orario ha dovuto suo malgrado aspettare tanto tempo per poter semplicemente entrare allo stadio.

I bagni otturati e senza porte

E continuano le segnalazioni. Alcuni bagni della Curva Nord sono otturati e senza porte. Insomma, difficile, espletare in queste condizioni le proprie funzioni fisiologiche. E non è la prima segnalazione del caso. Già alcune settimane fa un problema simile era stato reso noto.

Tanti problemi al Barbera

Quelli dei tornelli e dei bagni però rappresentano alcune criticità. Sono tanti problemi dell’impianto di viale del Fante che di anno in anno diventa sempre più vetusto anche a causa di una adeguata manutenzione. E si capisce sempre più il perché Palermo non sia rientrata nella lista della Figc presentata alla Uefa per il dossier sulla candidatura ad Euro 2032. E con la candidatura congiunta con la Turchia le possibilità che il capoluogo siciliano rientri nel lotto delle sedi che ospiteranno gl incontri degli Europei si riducono praticamente a zero. Le sedi italiane, infatti, da 10 verranno ridotte a 5 o a 6. E poco importa se il format del campionato europeo potrebbe cambiare e prevedere un aumento delle squadre.