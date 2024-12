Questa mattina, Edy Tamajo, assessore regionale alle Attività Produttive, ha accompagnato il Presidente FIGC-LND Sandro Morgana in un incontro con il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, per discutere e ringraziare il governo regionale per il sostegno al Torneo delle Regioni 2024-2025, che si terrà in Sicilia dall’11 al 18 aprile 2025.

Le parole di Tamajo

“Il Torneo delle Regioni rappresenta non solo una grande festa dello sport, ma anche un’occasione strategica per promuovere il nostro territorio a livello nazionale. Migliaia di atleti e le loro famiglie arriveranno in primavera per vivere un’esperienza unica che unisce competizione sportiva e scoperta delle bellezze della nostra Sicilia. È stato un piacere condividere con Sandro Morgana questo importante momento di confronto con il Presidente Schifani, che ha dimostrato grande sensibilità e attenzione verso un evento di tale portata.”

Il sostengo del governo Schifani

Tamajo ha sottolineato il ruolo cruciale del governo Schifani nel garantire il supporto necessario per la realizzazione del torneo: “Il sostegno della Regione è stato fondamentale per portare in Sicilia una manifestazione di rilevanza nazionale come questa, che genererà ricadute positive sul turismo e sull’economia locale. Il nostro impegno continua, affinché il torneo diventi un’occasione di crescita per il territorio e per i giovani che parteciperanno.”

Il Torneo delle Regioni, organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti, coinvolgerà rappresentative di calcio provenienti da tutta Italia, promuovendo i valori dello sport, del fair play e dell’inclusione.

L’intervento di Tamajo al Cna

“L’accesso al credito è il motore dello sviluppo economico e il nostro impegno è fare in modo che le imprese siciliane, in particolare quelle artigiane, possano contare su strumenti adeguati per crescere e competere”. Così l’assessore alle Attività produttive, Edy Tamajo, nel suo intervento all’assemblea annuale della Cna Sicilia, tenutasi al Cruise Terminal del porto di Palermo, nel corso della quale ha ribadito l’attenzione del governo regionale verso il settore dell’artigianato.

Tamajo ha sottolineato i risultati raggiunti negli ultimi anni grazie a un dialogo costante con il sistema associativo e al potenziamento degli strumenti finanziari della Regione, come quelli gestiti da Irfis e Crias, che hanno contribuito a facilitare l’accesso al credito per le micro e piccole imprese: “Abbiamo lavorato – ha aggiunto – per modernizzare e semplificare i meccanismi di supporto finanziario, facendo in modo che le risorse arrivassero direttamente agli artigiani, senza lungaggini burocratiche”.

