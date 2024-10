Due parti trigemellari a distanza di 32 anni. E’ accaduto nel comune di Torretta, nel palermitano, dove due mamme, entrambe di nome Anna Maria, hanno dato alla luce a tre gemelli. E’ un evento particolarissimo considerando che la comunità di Torretta è composta da 4000 abitanti. La comunità è in festa





I due parti trigemellari a Torretta

Il 5 ottobre 1990, Anna Maria Mannino, moglie di Totò Campo, diede alla luce i gemelli Salvatore, Rachele e Rosa Maria. Una gioia immensa per la comunità che si trovò a festeggiare la rarità del caso. Il 15 novembre 2022, un altro parto trigemino: Anna Maria Gentile, moglie di Gianrosario Aliberti, ha partorito i gemelli Gioele, Emanuele e Gabriele. Un evento che ha riportato indietro di 32 anni fa l’intera comunità cittadina.

Il 5 ottobre scorso, i tre gemelli Campo hanno festeggiato il loro 34esimo compleanno. Un’occasione perfetta per realizzare una foto memorabile: i sei gemelli di Torretta, simbolo di una comunità unita.

Il post del sindaco, Damiano Scalisi

Il sindaco di Torretta, Damiano Scalisi, ha condiviso la sua emozione su Facebook: “Ricordo la gioia, la felicità che avvolse la nostra comunità quel 5 ottobre 1990, Anna Maria Mannino in Campo diede alla luce tre splendidi Gemelli, Salvatore, Maria Rosa e Rachele, ieri sera li incontro in pizzeria a festeggiare i loro 34 anni. A distanza di 32 anni nostro Signore ci ha ridato la stessa gioia e la stessa felicità, Anna Maria Gentile in Aliberti dà alla luce tre splendidi Gemelli, Gioele, Emanuele e Gabriele. Ecco questi doni insieme, in questa straordinaria foto dove i 34enni tengono in braccio i piccolini. Che spettacolo ragazzi, la nostra è una comunità fortunata. Auguri e tanta fortuna ai gemelli tutti, a nome mio e della comunità che ho l’onore di rappresentare ed auguri ai fortunati genitori, Totò Campo ed Anna Maria e Gianrosario Aliberti ed Anna Maria”.

