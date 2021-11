Nella seconda parte del talk Paolo Belli e Alessandra Tripoli

Totò Cuffaro a Casa Minutella

L’ex presidente della Regione è l’ospite della settima puntata del talk show

In collegamento l’ex Ministro Saverio Romano e i giornalisti Barresi, Fraschilla e Serio

Totò Cuffaro è l’ospite della settima puntata dell’edizione 2021 di Casa Minutella. L’ex presidente della Regione siciliana poggi è un imprenditore agricolo e vitivinicolo, scrive libri e ha una laurea in Giurisprudenza. Ma la passione per la politica non è mai svanita scemata. Cuffaro, da pochi mesi, è il coordinatore regionale della Nuova Democrazia Cristiana. Retaggio del passato o prospettiva politica per le future alleanze? Toccherà a Massimo Minutella scoprirlo. Con lo studio centrale saranno collegati l’ex Ministro Saverio Romano e i giornalisti Mario Barresi (La Sicilia), Antonio Fraschilla (L’Espresso) e Alessandra Serio (Tempostretto.it)

A Casa Minutella il cantautore Paolo Belli e la ballerina Alessandra Tripoli

Nella seconda parte del talk show spazio alla musica e allo spettacolo con Paolo Belli, storico fondatore del gruppo pop “Ladri di biciclette” ed oggi cantautore e presentatore televisivo e Alessandra Tripoli, ballerina e presentatrice tv di origine palermitana.

Casa Minutella è in diretta, il martedì e il giovedì, su Video Regione (canale 16 del digitale terrestre) e online su Blogsicilia.it e Tempostretto.it