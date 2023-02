Dopo la riabilitazione

Dopo la riabilitazione da parte del tribunale di sorveglianza di Palermo, l’ex presidente della Regione Totò Cuffaro può candidarsi alle elezioni. Ma l’attuale commissario regionale della Dc ha subito espresso la sua volontà di non voler più intraprendere questa strada.

“Confermo con determinazione che il mio tempo per le candidature è finito. Potrò tornare a fare il medico. Impegnerò tutte le mie forze affinché la Democrazia Cristiana, oggi una realtà in Sicilia, possa diventare anche una realtà nel paese. È questo il mio sogno e chiederò a Don Luigi Sturzo che mi aiuti affinché diventi realtà. E se riusciamo a far rinascere la Dc, chissà che non sia il miracolo per farlo divenire finalmente Santo”.

Pace “Ci dia il piacere e l’onore di poterlo votare”

Ma si moltiplicano di ora in ora gli appelli degli esponenti della Dc per chiedere al commissario del partito in Sicilia di ripensarci.

Carmelo Pace, capogruppo Dc all’Ars, sottolinea: “Cuffaro ha sempre riposto fiducia nella giustizia e oggi, finalmente, con la riabilitazione e l’estinzione dell’interdizione dai pubblici uffici si chiude una vicenda giudiziaria. È un giorno importante per tutta la Democrazia Cristiana e, adesso, il nostro commissario regionale deve dare, a tutti coloro che lo hanno sostenuto e lo continuano a sostenere ma anche a tantissimi siciliani, il piacere e l’onore di poterlo votare e tornare pienamente in politica. La sua esperienza, la sua passione per la politica, la sua caparbietà sono una risorsa che non va dispersa”.

Bonanno, “Giorno importante per i siciliani”

“La completa riabilitazione di Totò Cuffaro rappresenta una vittoria dopo anni di sofferenza, silenzio e piena fiducia nella magistratura. Si tratta di un giorno importante non solo per lui e per la sua famiglia ma anche per migliaia di siciliani che non lo hanno mai abbandonato, lo hanno continuato a sostenere e che adesso, come lui, possono sentirsi liberi. Adesso ritengo sia giusto che il nostro commissario torni pienamente ad esercitare le piene funzioni politiche. È quello che vuole la Dc ed è soprattutto quello che chiedono i siciliani”. Lo dichiara il capogruppo della Dc in Consiglio comunale a Palermo, Domenico Bonanno.

Donato, “Notizia bellissima”

“La piena riabilitazione di Totò Cuffaro con l’estinzione dell’interdizione dai pubblici uffici è una notizia bellissima che tutta la Democrazia cristiana attendeva e che sancisce la fine di una dolorosa vicenda giudiziaria che Cuffaro ha vissuto con dignità e fiducia nella giustizia”. Lo dice la parlamentare europea della Dc, Francesca Donato. “Mi auguro che la riabilitazione – continua Donato – metta fine anche alle cattiverie e ai pregiudizi che purtroppo non sono mancate nei confronti del rinnovato impegno politico del nostro commissario regionale. Un impegno premiato alle regionali siciliane dagli elettori e che dunque merita rispetto e considerazione”, conclude l’europarlamentare.