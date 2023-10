Rimossi centinaia di followers. Chiesti chiarimenti alla sede italiana del social network

Da giorni nè lui nè il suo staff potevano accedere al profilo ufficiale. Poi, oggi, l’amara scoperta, con centinaia di followers cancellati dal proprio account senza che nessuno abbia fatto tale operazione. L’ex presidente della Regione Totò Cuffaro ha annunciato che Facebook ha disabilitato il proprio profilo social. L’esponente della Nuova DC è stato allertato da alcuni militanti e simpatizzanti del partito che, entrando questa mattina sulla nota piattaforma online, hanno riscontrato la rimozione dell’amicizia virtuale con l’ex governatore nonchè fondatore della compagine moderata di centrodestra. Ignote le cause del provvedimento.

Disabilitato il profilo Facebook di Totò Cuffaro

“Ai tantissimi amici che mi contattano in queste ore chiedendomi per quale motivo io li abbia rimossi o bloccati, dal mio profilo personale Facebook – scrive Totò Cuffaro all’interno dei propri canali di comunicazione – tengo a comunicare che non è una mia volontà, ma, bensì, che Facebook ha deciso di disattivare, senza motivazioni e spiegazioni, il mio profilo“. Secondo quanto riferito dallo staff dell’ex governatore, non è stata ancora effettuata una stima dei profili eliminati in questi giorni, anche se si parla di centinaia di persone. Fatto che ha costretto l’esponente democristiano a spostare la propria attività su un nuovo account fondato in queste ore per potere proseguire la propria attività politica e personale all’interno del social media.

L’ex presidente della Regione consulta i propri legali

Ignote le cause che hanno portato alla disabilitazione dell’account. A tal proposito, lo staff dell’ex presidente della Regione avrebbe inoltrato una richiesta di chiarimenti alla sede italiana di Facebook, senza però al momento avere ricevuto risposta. Fatto che ha portato lo stesso Cuffaro a consultare i propri avvocati. “Con i miei legali stiamo attualmente cercando di comprenderne le ragioni (se ci sono) di questa decisione, che di certo non rispetta in alcun modo il mio diritto alla privacy”.