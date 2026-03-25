C’è un momento esatto in cui l‘eco di un vinile graffiato si trasforma in una nuova grammatica musicale, e il caos di una festa diviene una forma d’arte. È questa l’atmosfera densa e sotterranea che avvolgerà il PunkFunk di Palermo, in via Napoli 8/10, nella serata di venerdì 27 marzo.

Non un semplice appuntamento, ma un’immersione totale nelle radici del suono sincopato. Alle ore 19 le frequenze lasceranno temporaneamente spazio alle parole con la presentazione di “Break Construction – Cronache sincopate di basso e batteria“, il debutto editoriale di Artizhan, al secolo Francesco Cozzolino, noto anche come Franky B, turntablist, musicista, dj, produttore e creativo napoletano.





Con la moderazione di Ettore Sorrentino, l’autore ci guiderà nell’esplorazione intima di quel “disordine lasciato alle feste” che, manipolato da mani visionarie, ha trasfigurato i giradischi, elevandoli a veri e propri strumenti musicali. Il libro, pubblicato da Magmata Edizioni, non è un semplice manuale, ma una cronaca viscerale e una dichiarazione d’amore verso la cultura Breakbeat e Hip Hop, capace di spingersi fino alle nervature elettroniche di Jungle, Drum’n’Bass e IDM.

Artizhan è un narratore che ha vissuto questa metamorfosi sulla propria pelle, affermandosi come purista del djing e dell’arte del turntablism fin dai primi anni Novanta. Il suo percorso è un ponte tra i vicoli e l’accademia: dalle storiche vittorie ai campionati DMC, fino alla cattedra della Nut Academy dove oggi trasmette la sua profonda conoscenza delle sottoculture musicali elettroniche.





La teoria, inevitabilmente, dovrà poi cedere il passo alla vibrazione fisica delle note. Alle ore 20, l’ambiente comincerà a saturarsi di energia grazie alle selezioni dell’opening djset curato da MaPa. Subito dopo, alle ore 22:30, sarà lo stesso Artizhan a prendere il controllo della consolle. Il suo dj set promette di essere un rito sonoro collettivo, un’occasione rara per lasciarsi attraversare da una musica vissuta e raccontata da chi ha fatto del battito spezzato la colonna sonora di un’intera vita.

Luogo: PunkFunk, Via Napoli, 8/10, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 19:00

Prezzo: 0.00

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