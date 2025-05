Arriva lo stop ai treni tra Campofelice e Tusa per lavori di manutenzione sui binari. Domenica 11 maggio, dalle 8.10 alle 13.30 la circolazione ferroviaria lungo la tratta Palermo-Messina sarà temporaneamente sospesa tra le stazioni di Campofelice di Roccella e Tusa. Lo stop si rende necessario per consentire a Rete Ferroviaria Italiana di effettuare gli interventi di manutenzione all’infrastruttura.

Stop ai treni

i tecnici di RFI saranno impegnati in lavori di regolazione termica dei binari nella stazione di Cefalù, un’operazione fondamentale per garantire maggiore efficienza e sicurezza al traffico ferroviario, soprattutto in vista delle alte temperature estive.

Aggiornamenti sul sito ufficiale

Durante la fascia oraria indicata, i treni interessati subiranno modifiche alla circolazione o potranno essere sostituiti con servizi alternativi. Gli utenti possono consultare i dettagli aggiornati sul sito ufficiale di RFI, tramite i canali digitali di Trenitalia o rivolgendosi direttamente alle biglietterie e al personale di assistenza in stazione.