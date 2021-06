Il caos per i lavori di Terna

Il capogruppo della Lega al consiglio comunale lamenta code chilometriche

“Chiusura strade assurda”

Ed auspica “Serve un servizio di viabilità in zona”

Da alcuni giorni Terna sta effettuando scavi in via Guadagna. Evento che ha paralizzato il traffico veicolare in tutta la zona che già risente delle limitazioni al ponte Oreto. Questo si aggiunge anche al restringimento sul ponte Corleone che ha complicato ulteriormente la viabilità in viale Regione. Ed è scoppiato il caos. Lega ed Italia Viva denunciano i disagi.

Igor Gelarda, capogruppo del Carroccio al Comune di Palermo sottolinea: “Da alcuni giorni Terna sta effettuando degli Scavi in via Guadagna. Tutto ciò ha comportato la chiusura al traffico, da piazza Guadagna e da via Bergamo, per passare sul ponte Bailey e via Stazzone. Sommato alla ridotta capacità del Ponte Oreto e alle condizioni complessive del traffico di Palermo, queste chiusure hanno portato la via Oreto, la via S. Maria di Gesù, ma anche via Bergamo e le vie limitrofe al caos totale”.

“Code chilometriche ed automobilisti bloccati”

Gelarda continua segnalando una situazione complicata per gli automobilisti: “code chilometriche e automobilisti bloccati. Alcuni cartelli che indicavano la chiusura delle strade sono stati divelti e molti automobilisti sono comunque transitati, restando imbottigliati, considerato che queste strade sono molto strette ed è presente uno scavatore”.

Da martedì transito su ponte Bailey sarà interrotto

Ed aggiunge: “Oggi gli scavi sono stati interrotti perché sono stati tranciati alcuni cavi di AMG e ne sono stati trovato altri di Enel. Il problema è che, però, da martedì prossimo il transito sul ponte Bailey sarà completamente interrotto per la prosecuzione dei lavori. Chissà cosa accadrà nella zona!”.

Gelarda sottolinea: “Terna è in possesso di tutte le autorizzazioni, ma è assurdo, da parte del comune, permettere la chiusura di quelle strade adesso, mentre c’è la riduzione della viabilità sui ponti Oreto e Corleone e non prevedere un servizio della Polizia Municipale”.

“Servizio di viabilità in zona”

E conclude: “Chiediamo che, da martedì prossimo, l’assessore Catania e il sindaco Orlando organizzino un servizio di viabilità molto serio in quella zona. Anche se temiamo che si piomberà nel caos più totale grazie alla incapacità di programmazione. Ovviamente a farne le conseguenze sono sempre e solo i cittadini palermitani, colpevoli solo di avere un sindaco che si chiama Leoluca Orlando”.

Chinnici (Iv) “Dov’è amministrazione comunale?”

Anche Dario Chinnici, capogruppo di Italia Viva al consiglio comunale non risparmia critiche. “I lavori di Terna in zona Guadagna hanno letteralmente gettato nel caos il traffico di tutta la zona di via Oreto, con code e rallentamenti che purtroppo non diminuiranno: il cantiere ha infatti subito degli intoppi e i tempi finiranno con l’allungarsi, provocando anche la chiusura del ponte Bailey per una settimana. La ciliegina sulla torta dopo il restringimento del ponte Corleone e i problemi strutturali sull’Oreto, a dimostrazione della totale assenza di programmazione. Dov’è l’amministrazione comunale mentre un’intera zona della città impazzisce nel traffico? Perché sono stati autorizzati questi lavori mentre la circolazione è già messa in ginocchio da altri cantieri?”.