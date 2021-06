Serve piano del traffico

Lavori al ponte Bailey e traffico impazzino alla Guadagna

terna sta eseguendo degli scavi e la zona è completamente in tilt

Disagi al ponte Oreto e Corleone mettono Palermo nel caos

E’ caos a Palermo a causa di alcuni lavori che stanno mettendo a dura prova il traffico cittadino. La situazione più problematica è nel quartiere Guadagna dove da alcuni giorni Terna sta effettuando degli Scavi. Tutto ciò ha comportato la chiusura al traffico, da piazza Guadagna e da via Bergamo, per passare sul ponte Bailey e via Stazzone. Sommato alla ridotta capacità del Ponte Oreto e alle condizioni complessive del traffico di Palermo, queste chiusure hanno portato la via Oreto, la via S. Maria di Gesù, ma anche via Bergamo e le vie limitrofe al caos totale.

Traffico impazzito

“Code chilometriche e automobilisti bloccati. Alcuni cartelli che indicavano la chiusura delle strade sono stati divelti e molti automobilisti sono comunque transitati, restando imbottigliati, considerato che queste strade sono molto strette ed è presente uno scavatore”, fa sapere Igor Gelarda, capogruppo Lega a Palazzo delle Aquile.

Palermo nella morsa del traffico

I lavori si sommano ai disagi del ponte Oreto e Corleone. “Oggi gli scavi sono stati interrotti perché sono stati tranciati alcuni cavi di AMG e ne sono stati trovato altri di Enel – continua Gelarda -. Il problema è che, però, da martedì prossimo il transito sul ponte Bailey sarà completamente interrotto per la prosecuzione dei lavori. Chissà cosa accadrà nella zona. Terna ovviamente è in possesso di tutte le autorizzazioni, ma è assurdo, da parte del comune, permettere la chiusura di quelle strade adesso, mentre c’è la riduzione della viabilità sui ponti Oreto e Corleone e non prevedere un servizio della Polizia Municipale.

Gelarda chiede che, da martedì prossimo, l’assessore Catania e il sindaco Orlando organizzino un servizio di viabilità molto serio in quella zona. “Anche se temiamo che si piomberà nel caos più totale grazie alla incapacità di programmazione. Ovviamente a farne le conseguenze sono sempre e solo i cittadini palermitani, colpevoli solo di avere un sindaco che si chiama Leoluca Orlando”.

Chinnici (Iv): Dov’è il Comune?”

“I lavori di Terna in zona Guadagna hanno letteralmente gettato nel caos il traffico di tutta la zona di via Oreto, con code e rallentamenti che purtroppo non diminuiranno: il cantiere ha infatti subito degli intoppi e i tempi finiranno con l’allungarsi, provocando anche la chiusura del ponte Bailey per una settimana. La ciliegina sulla torta dopo il restringimento del ponte Corleone e i problemi strutturali sull’Oreto, a dimostrazione della totale assenza di programmazione. Dov’è l’amministrazione comunale mentre un’intera zona della città impazzisce nel traffico? Perché sono stati autorizzati questi lavori mentre la circolazione è già messa in ginocchio da altri cantieri?”. Lo dice il capogruppo di Italia Viva al consiglio comunale di Palermo Dario Chinnici.