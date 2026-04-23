Traffico di Palermo paralizzato questa mattina per un incidente in via Messina Marine. Un autoarticolato nello scontro con una vettura si è ribaltato bloccando completamente una delle strade più importanti del capoluogo che collega il porto all’autostrada.

Il grosso mezzo blocca tutte e due le carreggiate. Stanno intervenendo i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale. Le operazioni di rimozione del Tir non saranno semplici.

L’automobilista e il camionista hanno riportato lievi ferite.

Il presidente della seconda circoscrizione Federico

“Altro incidente da film americano, quasi da effetti speciali: un tir e un’auto coinvolti in una strada come via Messina Marine, attraversata giorno e notte da mezzi pesanti. Attualmente la strada e’ chiusa, ma che da anni necessita di semafori e rilevatori di velocità. Qui gli incidenti mortali sono frequenti, e si rischia la vita perfino per conferire la spazzatura nei cassonetti, percome e’ successo.

Avevo già sollevato il problema dei semafori a Sant’Erasmo, ma qualcuno rispose che “semafori e autovelox lungo via Messina Marine, ma l’ufficio traffico ha risposto che congestionano il traffico”. Quando arriverà il peggio, forse qualcuno lo racconterà meglio. Qualcuno ha pensato che strisce pedonali e segnalatori luminosi potessero eliminare il pericolo. Siamo qui, e purtroppo ne vedremo ancora”. Lo dice il presidente della seconda circoscrizione Giuseppe Federico.