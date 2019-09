Indagano i carabinieri

Indagini in corso per la morte di una giovane che si sarebbe uccisa lanciandosi dal balcone. Una tragedia questa sera a Bagheria intorno alle 20.

Una ragazza fra i 20 e i 25 anni si è tolta la vita.

Secondo le prime notizie frammentarie la ragazza era ospite di una casa famiglia in una struttura dell zona Caravella.

La ragazza si sarebbe lanciata e sarebbe finita sull’asfalto senza scampo.

Sono intervenuti i carabinieri e un’ambulanza. I sanitari che non hanno potuto fare altro che constarne la morte.

Non si conoscono i motivi del gesto disperato.

Per rispetto alla famiglia e come abbiamo sempre fatto in questi casi, non forniremo le generalità della ragazza.