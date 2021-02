Tragedia a Monreale, trovato in casa senza vita un avvocato di 47 anni

Redazione di

28/02/2021

Nuova tragedia che getta nello sconforto l’avvocatura palermitana. Stavolta è successo a Monreale. È morto l’avvocato Marco Portera, aveva solo 47 anni compiuti nel mese di dicembre. Era un apprezzato avvocato penalista. Il legale è stato trovato senza vita all’interno della sua abitazione. Secondo le prime notizie, gli amici cercavano di contattarlo da qualche giorno, non avendo però alcuna risposta. Da qui la tragica scoperta. Portera è stato trovato senza vita in casa. Probabilmente è stato colto da un malore. La notizia della morte di Marco Portera ha sconvolto i numerosi amici e colleghi. Sono tanti i messaggi lasciati nella sua bacheca social. Lascia un bimbo in tenera età. Un uomo apprezzato non solo per le sue doti professionali ma anche sociali e umane. Lo ricorda con dolore il consigliere comunale monrealese Giuseppe La Corte, da tempo amico del legale. “Ho appreso con grande stupore e sincero rincrescimento della prematura scomparsa del nostro caro amico Marco – dice La Corte -. Molte sono le immagini di lui che porterò nel mio cuore. Una persona generosa, socievole sempre aperta agli altri e al sorriso. Non avrei mai immaginato di dover scrivere di Lui al passato soprattutto perché tanta era la sua voglia di vivere e di stare con gli altri”. Per quanto riguarda la giovane avvocatessa di 35 anni trovata morta in casa con una corda al collo si attende l’esito dell’autopsia. I tanti amici che la conoscevano bene non credono all’ipotesi di suicidio. “La nostra collega era acuta, intelligente, molto competente. Aveva tutta la vita davanti e faceva progetti. Impossibile che si sia tolta la vita”.

