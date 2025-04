Dopo otto mesi dal tragico naufragio al largo di Porticello, inizieranno il 20 aprile, giorno di Pasqua, le operazione per riportare in superficie il Bayesian, il veliero affondato nella notte del 19 agosto. Il recupero segna un passaggio fondamentale per le indagini in corso e per comprendere le dinamiche di un incidente che è costato la vita a sette persone, tra cui l’imprenditore britannico Mike Lynch e sua figlia Hannah.

L’intera vicenda è ora al centro di un’indagine aperta dalla Procura di Termini Imerese, diretta dal procuratore Ambrogio Cartosio. Le accuse ipotizzate sono omicidio colposo plurimo e naufragio colposo.

Il taglio dell’albero maestro

Nei giorni scorsi, i sommozzatori hanno lavorato intensamente all’interno dello scafo per recuperare materiale utile alle indagini. Prima del sollevamento, la ditta incaricata dovrà affrontare una delicata operazione: il taglio dell’albero maestro, alto 75 metri, un intervento complesso necessario per consentire il recupero in sicurezza.

Una volta riportato a galla il veliero verrà trasferito in un hanger del porto di Termini Imerese, dove verranno effettuati tutti i rilievi del caso per stabilire le esatte cause dell’inabissamento.

Gli indagati

Sono tre gli indagati: il comandante dell’imbarcazione, l’ufficiale di macchina e un marinaio. Secondo le prime ricostruzioni, a provocare il dramma potrebbe essere stato un errore umano, in particolare una paratia lasciata inavvertitamente aperta durante la tempesta che si abbatté quella notte sulla costa palermitana.

Bayesian, attestato benemerenza ai vigili del fuoco di Palermo

Dal 19 al 23 agosto dello scorso anno oltre 40 sommozzatori dei vigili del fuoco si sono immersi nel mare di Porticello per recuperare i corpi dei sette dispersi della tragedia del Bayesian, il veliero affondato al largo della costa palermitana durante una bufera di vento e acqua.

Nel giorno dell’86esimo anniversario dalla nascita del corpo nazionale dei Vigili del fuoco, si è svolta nella sala Carlo Alberto dalla Chiesa della prefettura di Palermo, a Villa Whitaker, la cerimonia di consegna della Benemerenza conferita al comando dei vigili del fuoco di Palermo proprio per sottolineare la capacita dimostrata nell’intervento di soccorso per il naufragio del veliero Bayesian.

Il diploma con medaglia è stato consegnato dal sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco, alla presenza del capo del corpo nazionale dei vigili del fuoco Eros Mannino, con la seguente motivazione: “Per la straordinaria attività svolta, grazie all’efficace contributo assicurato da tutto il personale del Comando, che ha fronteggiato l’emergenza con grande spirito di sacrificio e profusione di eccezionale impegno, nell’ambito del complesso intervento conseguente all’affondamento del veliero Bayesian , inabissatosi nelle acque antistanti il Comune di Santa Flavia (Palermo) nelle prime ore del 19 agosto 2024 e che ha visto, nella tarda serata del successivo giorno 23 , il recupero delle sette vittime”.