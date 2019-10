Tragedia del sabato sera a Palermo dove una serata in discoteca è finita in dramma. Una donna di 46 anni, Patrizia Del Bono residente allo Zen, è morta per cause da accertare poco dopo il trasporto in ospedale.

Drammatiche e, al momento, incomprensibili le cause della morte. La donna aveva deciso di passare la serata in una nota discoteca di Palermo e tutto sembrava essere andato normalmente. uscita dalla discoteca perché accaldata come è facile che capiti, nel parcheggio di fronte al locale patrizia Del Bono iniziava a sentirsi male.

Un malore che andava aggravandosi tanto da convincere i presenti a chiamare il 118. Soccorsa e trasportata in ospedale la donna moriva poco dopo.

Il magistrato di turno ha disposto il trasferimento della salma all’istituto di medicina legale probabilmente per l’esecuzione di una autopsia dopo che l’ispezione cadaverica non ha sciolto il nodo sulle cause della morte.

Su quanto avvenuto indaga la polizia che sta ascoltando parenti, amici, conoscenti e chiunque fosse presente in discoteca e abbia assistito a una delle fasi della vicenda.

Un altro evento che rende tragico un fine settimana già funestato da terribili incidenti