Morire così, all’improvviso, per un malore appena uscita dalla discoteca. Una morte che nonna spiegazioni neanche per amici e conoscenti di Patrizia Lo Bono la giovane donna deceduta la notte scorsa dopo una corsa in ospedale.

Sul suo profilo Facebook sono comparsi i commenti dei suoi amici ancora sotto shock postati sotto la foto profilo nella quale Patrizia aveva già ricevuto numerosi complimenti da ammiratori vari.

“Questa (foto ndr) è stata l’ultimo saluto da mia cugina riposa in pace, hai raggiunto tua madre 😭😭😭😭😭” scrive un parente. “Non riesco a crederci” replica un’amica rispondendo proprio al cugino.

Tutti improntati allo stupore ed allo sconcerto i commenti da “ma come si può, rip” a “non posso crederci”. E ancora “Assurdo, non ci sono parole” oppure “non ho parole, ho i brividi”.

A spiegare cosa sia successo saranno le indagini medico legali e quelle della polizia che sta verificando cosa possa avere provocato l’arresto cardiaco improvviso avvenuto nel parcheggio della discoteca dalla quale era uscita poco prima