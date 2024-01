Continua senza sosta la sequenza di tragedia che hanno colpito queste ore di fine festività invernali a Palermo. Un incendio è divampato in un appartamento in via Pecori Giraldi alla periferia della città di Palermo.

Una vittima nell’incendio in casa

Le fiamme hanno provocato la morte di un uomo 83 anni, Antonino Facella, che era rimasto intossicato e con ustioni su buona parte del corpo. L’uomo è stato soccorso ed estratto dalla casa fiamme ma è morto dopo il trasporto al nosocomio più vicino.

Non si conoscono le cause che hanno provocato il rogo. Sono in corso le indagini da parte dei tecnici dei vigili del fuoco per accertare cosa abbia provocato le fiamme e cosa abbia causato la morte del pensionato palermitano avvenuta poco dopo il ricovero in ospedale.

Un altro incendio in provincia

Un altro incendio è divampato ieri sera a Prizzi sempre nel Palermitano ma in provincia. Le fiamme si sono sviluppate in un’abitazione a due piani. E’ andato a fuoco il tetto della casa per cause ancora da accertare. I vigili del fuoco hanno salvato gli abitanti e spento l’incendio mettendo in sicurezza l’abitazione. Sono intervenute le squadre di Corleone e i volontari di Prizzi. Sono in corso i rilievi per accertare le cause che hanno provocato il rogo.

Altre tragedie nelle ore precedenti

Nel corso della giornata di ieri in città si sono registrate altre tre vittime in circostanze diverse fra loro. dalle prima indagini sembra si tratti di una morte sul lavoro, un decesso in strada e un incidente oppure un suicidio.

Morto sul lavoro

Un operaio di 57 anni è morto durante un trasloco in via Gaetano Mosca. L’uomo sembra sia stato colto da infarto. Si trovava ancora nel terrazzo dell’abitazione quando il malore lo ha stroncato. Il corpo è rimasto in attesa del medico legale sul medesimo terrazzo.

Indagini

Sono in corso le indagini da parte dei sanitari dell’Asp di Palermo che si occupano degli infortuni sul lavoro per comprendere se fra il malore e l’attività svolta possa o meno esserci una correlazione.

Si lancia nel vuoto a Monte Pellegrino

A Monte Pellegrino, invece, si è registrata un’altra tragedia. Un altro uomo della medesima età, 57 anni, è morto dopo essersi lanciato nel vuoto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 insieme agli agenti di polizia.

L’uomo era ancora vivo all’arrivo dei soccorritori ma è deceduto poco dopo. Anche per questa tragedia il corpo rimane sul Monte in attesa dell’arrivo del medico legale per constatare il decesso.