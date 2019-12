Indagano i carabinieri

In tanti in pieno centro sono rimasti sconvolti. Hanno visto una donna precipitare dalla finestra e finire sull’asfalto.

In massa sono arrivati i carabinieri che hanno circondando la zona mettendo un lenzuolo sul corpo della vittima di quello che al momento sembra un suicidio.

Non si conoscono le generalità della vittima. Si sa solo che i sanitari del 118 hanno constatato la morte avvenuta in pieno centro a Palermo.

La donna si sarebbe lanciata dal quinto piano di un palazzo in via Messina ad angolo con via Garzilli. Il tratto di strada è stato chiuso.