Al vaglio la posizione dell’automobilista che ha travolto la piccola

Si indaga per ricostruire con esattezza la dinamica della terribile tragedia che si è consumata ieri a Termini Imerese dove una bimba di 4 anni è morta dopo essere stata travolta da un’auto. Polizia municipale e carabinieri stanno collaborando, ognuno per le proprie competenze. I caschi bianchi hanno effettuato i rilievi in contrada Chiarera, dove la piccola è stata investita. I militari dell’Arma hanno raccolto testimonianze di chi si trovava nel luogo dove è accaduto l’incidente. La Procura, informata sui fatti, sta valutando i primi provvedimenti sulla scorta di quanto raccolto in questa prima fase dell’indagine. I funerali saranno celebrati oggi alle 15,30 nella chiesa Madre San Nicola Di Bari.

I primi riscontri

La tragedia si è consumata ieri mattina quando la bimba di 4 anni, Patrizia Rio, stava uscendo da un cancello. In quel momento è sopraggiunta un’auto che ha investito la piccola. I familiari hanno trasportato la bimba all’ospedale Cimino di Termini Imerese. Qui i medici hanno fatto di tutto per salvarla ma non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti gli agenti sia della polizia municipale che quelli della polizia di Stato. Al pronto soccorso dell’ospedale sono stati i carabinieri a raccogliere i racconti a caldo sull’incidente. Le indagini tecniche utili a ricostruire eventuali responsabilità sono, però, affidate alla municipale.

La prima ricostruzione

Ad investire la piccola Patrizia Rio di 4 anni sarebbe stata una donna di 51 anni, V.G. a bordo di una Fiat 600 che percorreva la via Alessandro Manzo a Termini Imerese. La donna, in base ai racconti raccolti, si sarebbe trovata la bambina davanti all’auto all’improvviso. L’impatto sarebbe stato inevitabile. La piccola è stata soccorsa dai parenti e portata in ospedale al Cimino. La posizione dell’automobilista è al vaglio della Procura. Ad essere valutati i rilievi della polizia municipale in tal senso. Da stabilire se realmente non si potesse far nulla per evitare l’impatto oppure ci possa esesre stata anche una distrazione della donna al volante.