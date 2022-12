struttura di prevenzione, cura e riabilitazione

Ha aperto i battenti nei nuovi locali ristrutturati di via Drago Mira a Termini Imerese il Centro Salute Mentale (CSM) dell’Asp di Palermo, struttura territoriale di primo riferimento per i cittadini con disagio psichico.

Tutti gli ambienti assicurano la privacy

Spazi ampi e confortevoli consentono di assistere nelle migliori condizioni gli utenti di un vasto comprensorio nel rispetto di una funzionalità che va incontro alle varie professionalità del Centro. Tutti gli ambienti assicurano la privacy.

Il servizio anche a Cerda

La struttura, nella quale lavorano 5 operatori, è attiva 3 giorni a settimana a Termini Imerese (lunedì, martedì e giovedì), mentre 2 volte al mese (venerdì) il servizio è assicurato a Cerda.

Prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti con patologie psichiatriche

Il CSM coordina nell’ambito territoriale tutti gli interventi di prevenzione, cura, riabilitazione dei cittadini che presentano patologie psichiatriche.

Presente il direttore generale dell’Asp di Palermo

All’attivazione del Centro Salute Mentale di Termini Imerese hanno preso parte, tra gli altri ieri mattina, oltre al Responsabile Sebastiano Triolo, il Direttore generale dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni, ed il Direttore del Dipartimento Salute Mentale, Maurizio Montalbano.

Un luogo adatto a pazienti e operatori

Il dottore Triolo, psichiatra, si è molto impegnato affinché aprisse, in tempi brevi, un nuovo ambulatorio a Termini Imerese. “Dopo trent’anni di difficoltà – sottolinea – siamo felici di poter prestare le nostre cure in ambienti decisamente più consoni per tutti i pazienti e gli operatori”.

Il disagio psichico e la pandemia

E la pandemia, come è noto, non ha fatto altro che acuire il disagio psichico. Depressione e ansia hanno colpito moltissimi soggetti. Tanto che di disagio psichico si parla adesso con maggiore attenzione rispetto al passato.

Un disegno di legge all’Ars

“Abbiamo depositato all’Ars un importante disegno di legge per introdurre in Sicilia la figura dello psicologo di base. Ringrazio Nello Dipasquale, primo firmatario, che ha seguito il percorso e tutto il gruppo per aver sottoscritto la norma”.

Lo ha fatto sapere qualche giorno fa, tramite una nota, Antonio Ferrante, presidente della Direzione Regionale del Partito Democratico siciliano e promotore della norma.

La richiesta

“Chiediamo che la regione garantisca ad ogni siciliano la possibilità di ricorrere al sostegno psicologico che possa accompagnare e supportare dopo il periodo terribile della pandemia cui segue, oggi, un periodo di grande incertezza economica e sociale”.

“Ci aspettiamo un segnale anche dalla maggioranza perché la norma venga approvata in tempi brevi, e ciò come gesto di attenzione nei confronti dei tanti siciliani che, in uno dei momenti più bui della nostra storia, vorrebbero ricorrere ad un sostegno psicologico ma non possono permetterselo. Da parte nostra- ha concluso Ferrante- incontreremo gli ordini professionali per confrontarci e, insieme con il gruppo parlamentare e con tutta la nostra classe dirigente, a partire dai circoli, lanceremo una sottoscrizione a sostegno della legge che possa rafforzarne il valore e garantirne una rapida approvazione”.