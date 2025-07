Si è conclusa nel peggiore dei modi la vicenda del turista scomparso nel mare di Trappeto nel Palermitano. Il corpo senza vita del turista polacco di appena 33 anni è stato recuperato questa mattina dalla Guardia Costiera.

L’uomo risultava disperso da ieri quando era entrato in mare con alcuni amici per una nuotata al largo partendo dalla spiaggia della Ciammarita a Trappeto. Jan Stanislaw Kantor, 33 anni, questo il suo nome, però da quella nuotata a largo non è rientrato e gli amici hanno fatto scattare l’allarme. I dettagli del come sia successo dovranno essere approfonditi in seguito ma nell’immediatezza scattavano le ricerche. nella serata di ieri, quando al calar del buoi le ricerche erano state sospese, era apparso chiaro che ormai si sarebbe trattato di recuperare il corpo del malcapitato

Il recupero del corpo senza vita

Così questa mattina, circa due ore dopo l’avvio della ricerche odierne il corpo di senza vita è stato ritrovato dagli uomini e dalle donne della capitaneria di porto e dei vigili del fuoco.

Nella fotografia le drammatiche fasi del recupero. Il corpo è stato tirato a bordo dalla più piccola delle imbarcazioni al centro dell’immagine che ritrae le operazioni condotte dalla Guardia Costiera.

Dal ritrovamento sono passati solo pochi minuti. Il corpo è stato messo in sicurezza (per evitare che correnti oppure onde potessero nuovamente allontanarlo) e dopo pochi minuti estratto dall’acqua con un intervento da parte dell’imbarcazione più grande (a destra della foto), per poi consegnarlo al natante più piccolo.

Fasi drammatiche eseguite con cura e con rispetto per lo sfortunato turista, avvenute con il supporto dei vigili del fuoco e sotto la sorveglianza di un elicottero di supporto alle operazioni.

Le indagini

Le imbarcazioni con le spoglie del malcapitato sono dirette a Terrasini dove il medico legale eseguirà l’ispezione sul corpo del turista. poi sarà il Pm di turno a disporre, in base alle valutazioni fatte del medico legale ed alle esigenze investigative, se sia necessario eseguire o meno l’autopsia.

Il cordoglio del sindaco a nome della comunità

Anche il sindaco di Trappeto Santo Consentino esprime il cordoglio dell’intera comunità: “Esprimo il mio profondo dispiacere nell’apprendere la notizia del ritrovamento del corpo senza vita del giovane che era scomparso nelle acque della Ciammarita. Voglio anche ringraziare le forze di soccorso e salvataggio che non si sono risparmiate un attimo nella ricerca, con grande professionalità e dedizione. L’Amministrazione e la città sono molto scosse per il tragico accaduto e si stringono intorno alla famiglia in questo momento di grande dolore. A loro vanno le nostre più sentite condoglianze”.