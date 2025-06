Altra tragedia sfiorata a Palermo. Uno scontro frontale fra due auto ha paralizzato per alcune ore Via Roma nella notte tra il venerdì 27 e sabato 28 giugno. Un grave incidente ha coinvolto due automobilisti, entrambi illesi dal forte impatto. Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 3 del mattino una Wolkswagen Polo è stata travolta da una Fiat 500 X che ha invaso la corsia opposta a velocità elevate. Il sinistro è avvenuto all’altezza di via Malta.

La dinamica

L’impatto è stato violento è ha provocato danni ingenti ad entrambi i mezzi, nessuno è rimasto ferito. Immediatamente dopo l’incidente, l’autista della Fiat 500 X ha tentato la fuga per poi cambiare idea e tornare sul posto poco dopo.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti dell’infortunistica per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Le forze dell’ordine intervenute hanno poi effettuato l’alcol test, risultato positivo e aggravando quindi la posizione del giovane alla guida della Fiat 500 X.

Altri incidenti a Palermo

Ad inizio mese un autobus dell’Amat, per cause ancora in fase di accertamento, aveva perso il controllo finendo la sua corsa contro un albero per poi impattare violentemente contro un palo in cemento. A bordo dell’autobus vi erano alcune persone, tra cui il conducente. Due di loro sono rimaste ferite e sono state immediatamente soccorse dai sanitari del 118, intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine. Entrambi i feriti sono stati trasportati all’ospedale Civico per le cure del caso: le loro condizioni non sarebbero gravi, ma sono rimasti sotto osservazione.

L’urto è stato molto forte e ha causato ingenti danni al mezzo, rimasto inclinato su un lato, tanto da rendere necessario l’intervento di una gru dei vigili del fuoco per rimuoverlo e liberare la carreggiata. Il traffico nella zona è rimasto interrotto per diverse ore, fino al completo ripristino della viabilità.

Investito dopo essere sceso dall’autobus, pedone ferito in viale Croce Rossa

Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio del 28 giugno, in viale Croce Rossa, intorno alle ore 16. Un uomo, appena sceso da un autobus della linea 101 dell’Amat, è stato investito mentre stava attraversando la strada.

Secondo una prima ricostruzione, una Fiat 500 che procedeva a velocità sostenuta avrebbe travolto il pedone, causandogli diverse ferite. L’impatto è avvenuto pochi istanti dopo che l’uomo aveva lasciato la fermata del bus. Sul luogo del sinistro sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure al ferito, e le forze dell’ordine, incaricate di ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Al momento sono in corso gli accertamenti per determinare eventuali responsabilità.