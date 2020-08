Gru cingolata si inclina, schiaccia e uccide operaio. E’ accaduto stamattina nel cantiere del bypass ferroviario “variante di Falconara Marittima. Vittima dell’incidente un 59enne originario di Palermo. Stava movimentando una gru cingolata quando la stessa si è inclinata pericolosamente, schiacciandolo fatalmente all’altezza del tronco. È verosimile, secondo la ricostruzione dei carabinieri, che l’uomo abbia provato a divincolarsi mentre la gru perdeva stabilità, restando schiacciato tra il mezzo (che si rovesciava in avanti) ed il terreno.

Sul posto i Carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima e personale dell’Asur Marche Area Vasta 2, i Vigili del Fuoco di Ancona ed il 118. L’area è stata posta sotto sequestro per accertare eventuali responsabilità terze. La salma è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’ultimo incidente sul lavoro noto in Sicilia è di pochi giorni fa quando n’autista della forestale P.T. 67 anni, è morto oggi pomeriggio cadendo in un dirupo con la sua autobotte mentre andava al villaggio di San Filippo a Messina per spegnere un incendio. Le indagini sono ancora in corsoper capire se l’uomo sia stato colto da malore e per questo sia quindi uscito fuori strada. Sul posto forze dell’ordine e il magistrato di turno.

Diversi gli incendi che si sono consumati in queste ore in Sicilia Brucia la riserva naturale dell’Altesina e dell’Altesinella, vicino Nicosia (En). Un incendio sta divorando il bosco dell’area protetta all’interno del quale ci sono alcune aziende agricole. Le operazioni di spegnimento da terra sono quasi impossibili a causa del territorio impervio.Sul posto stanno operando, già da stamattina, in mancanza dei canadair, utilizzati in altre operazioni, due elicotteri e squadre della Forestale, dei Vigili del fuoco e della Protezione civile.

Roghi anche a Lipari. Un grosso incendio nel pomeriggio si è sviluppato a Pianoconte in località Schiccione. Le fiamme spinte dal vento hanno anche lambito alcune villette. I vigili del fuoco, i carabinieri, la forestale e la polizia municipale, oltre ai numerosi volontari, stanno cercando di domarlo. Danni ingenti: alla macchia mediterranea, ad orti, ad alberi secolari di ulivi. Diversi ettari di terreno sono stati ridotti in cenere. E’ anche giunto un elicottero per gettare acqua di mar sulle fiamme. I carabinieri ritengono che il rogo sia doloso.

In precedenza l’ultimo incidente risaliva al 20 maggio scorso. In quella occasione un uomo di 37 anni di Sortino, nel Siracusano, era stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Cannizzaro di Catania dopo un incidente mentre era impegnato nella riparazione di un’antenna. Secondo una prima ricostruzione, la vittima avrebbe perso l’equilibrio, precipitando da un’altezza di circa 9 metri, stando al racconto di qualche testimone. E’ stato soccorso ma si è compreso subito che le sue condizioni erano piuttosto serie e così si è reso necessario l’arrivo dell’elisoccorso per il trasporto del ferito all’ospedale Cannizzaro di Catania, molto più attrezzato rispetto a quelli più vicini, tra cui Lentini ed Augusta.