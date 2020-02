Indagini della Polstrada

Tragedia sulla Palermo-Mazara del Vallo dove si è consumata l’ennesimo incidente mortale. Un giovane di 24 anni, Emanuele Gaglio, è morto in seguito ad uno grave incidente che si è verificato all’altezza dello svincolo di Gallitello, nel Trapanese.

Il giovane, un impiantista originario di Montelepre (Pa), ha perso la vita dopo che la sua Fiat Panda è uscita fuori strada per causa ancora da accertare. L’auto si è schiantata e per il 24enne non c’è stato nulla da fare. Sulla vettura c’era un altro ragazzo che è stato ricoverato all’ospedale di Alcamo, non sarebbe in pericolo di vita.

La polizia stradale di Castelvetrano ha eseguito i rilievi e ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.

“Non mi poteva arrivare notizia peggiore amico mio – si legge sul suo profilo Facebook – ancora resto incredulo te ne sei andato così all’improvviso Riposa in pace ti voglio ricordare sempre col tuo sorriso così ti voglio bene Emanuele Gaglio”.