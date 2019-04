Ancora sangue sulle strade siciliane e ancora un arresto per omicidio stradale: è una doppia strage quella che si sta consumando in questi giorni in Sicilia.

Salvatore Capizzo, il quarantasettenne infermiere di Salemi rimasto ferito nel corso di un incidente stradale che è costato la vita ad un suo amico che viaggiava lato passeggero, si trova ora in stato di arresto per omicidio stradale, come racconta oggi La Repubblica.

A perdere la vita sul colpo in quell’incidente era stato Francesco Scaduto, 46 anni, agricoltore, anche lui di Salemi. Salvatore Capizzo, che nell’incidente è rimasto gravemente ferito al volto, è stato trovato con un tasso alcolico di 2.40 g/litro ma come se non bastasse, racconta ancora il giornale oggi in edicola, è risultato positivo a cocaina e cannabinoidi.

Attualmente l’uomo è ricoverato all’ospedale Villa Sofia di Palermo piantonato dalle forze dell’ordine