Per l'occasione, il musicista presenterà il suo nuovo album "Freedom"

Le note di Francesco Buzzurro protagoniste a Ventimiglia di Sicilia

In Tramonti con musica d’Autore, il musicista siciliano presenterà il suo nuovo album “Freedom”

Appuntamento gratuito a piazza Santa Rosalia alle 17 di sabato 21 agosto

Tutto pronto per il nuovo appuntamento gratuito dell’estate nelle montagne di Ventimiglia di Sicilia che sabato 21 agosto vedrà protagonista Francesco Buzzurro a piazza Santa Rosalia alle 17 per Tramonti con musica d’autore.

Sabato si terrà la sesta edizione di Tramonti con musica d’Autore

Evento che torna dopo i successi delle precedenti cinque edizioni edizioni e con la stessa formula che ogni anno riunisce, in numero sempre crescente, tantissimi appassionati della bellezza. La ricetta è semplice: far incontrare natura e musica in un contesto ideale ovvero la Riserva naturale orientata di Pizzo Cane, Pizzo Trigna e Grotta Mazzamuto.

Buzzurro presenterà il suo nuovo album “Freedom”

Una passeggiata tra i sentieri e il verde delle nostre montagne da concludere con un concerto al tramonto.

Protagonista della VI edizione sarà Francesco Buzzurro, definito da Ennio Morricone “tra i più grandi al mondo perché capace di far fruire a tutti la musica colta”. Il musicista agrigentino presenterà il suo nuovo album “Freedom”: un racconto della libertà del jazz e dell’improvvisazione che dà la possibilità di spaziare armonicamente e ritmicamente senza limiti.

A Ventimiglia di Sicilia somministrazioni vaccini oltre l’80%

“Eventi di qualità e colti per un pubblico sempre più ampio. Il “modello Ventimiglia” sui grandi eventi – spiega il sindaco Antonio Rini – non si ferma davanti al Covid anzi si rafforza con la prevenzione e la sicurezza. Le nostre iniziative sono state precedute da una massiccia campagna vaccinale che portano Ventimiglia tra i primi Comuni per numero di somministrazioni registrate, oltre l’80%”.

Il sindaco Rini “Dato necessario per programmare spettacoli”

Continua il primo cittadino “Un dato necessario per programmare con fiducia i nostri spettacoli. Abbiamo registrato risultati eccezionali e un bilancio oltremodo positivo. Con Tramonti con Musica d’Autore, sigilliamo il successo di un percorso culturale e al tempo stesso popolare a dir poco rivoluzionario per un piccolo comune. Le nostre montagne sono un palcoscenico naturale ideale per accogliere il genio musicale di Buzzurro che avrà la possibilità di esprime, in un contesto unico, il suo talento internazionale”.