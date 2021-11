A Palermo e Trapani numeri in notevole rialzo

Il covid e le sue restrizioni potrebbero essere un brutto ricordo per la Sicilia, soprattutto per il suo turismo e la sua economia. I numeri che arrivano dagli aeroporti appaiono davvero importanti e fanno ben sperare per una ripresa oramai a pieno regime. Chiaramente tutto dipenderà dall’andamento della pandemia ma i presupposti appaiono positivi. Negli scali di Palermo e Trapani si registrano aumenti importanti di passeggeri e voli.

All’aeroporto Falcone-Borsellino

Continua anche a ottobre il trend di crescita del traffico voli e passeggeri all’aeroporto internazionale “Falcone-Borsellino” di Palermo. Lo scorso mese, secondo il report dell’ufficio statistiche di Gesap, la società di gestione dello scalo aereo palermitano, il numero dei voli è aumentato di oltre un punto e mezzo (1,66%), 4.350 contro 4.279 di ottobre 2019, mentre si registra ancora un recupero di traffico passeggeri che dal -12% di settembre passa a -5,4% di ottobre, con 579.535 viaggiatori contro 611.580 dello stesso periodo del 2019. La media dei passeggeri per volo è stata di 133 (load factor).

I dati Eurocontrol

Come dimostrano i dati Eurocontrol, l’ente europeo per il controllo del traffico aereo, l’aeroporto di Palermo è tra gli scali italiani che registrano negli ultimi mesi una sostenuta crescita di voli rispetto al 2019. Le buone performance della stagione estiva, che si è chiusa lo scorso 30 ottobre, hanno migliorato anche i numeri sul progressivo annuale nel periodo gennaio/ottobre. Il totale voli è di 29.982 contro 44.199 dello stesso periodo 2019 (-32,1%, a settembre -35,8%), mentre i passeggeri sono 3.638.048 contro 6.053.548 del 2019 (-39,9%, a settembre -43,8%). Tiene il traffico internazionale: a ottobre ha toccato il 25% di passeggeri sul totale (maggio 7%, giugno 15%, luglio 25%, agosto 28%, settembre 26%). Le proiezioni di traffico confermano inoltre un trend positivo anche nella stagione invernale, forte della fitta rete di collegamenti; un network in cui operano 14 compagnie aeree per 52 destinazioni, di cui 30 internazionali, con una previsione di oltre 4 milioni di passeggeri nel 2021. E tra le novità già in volo a novembre, la Ryanair ha messo in pista nuove destinazioni: Riga, Lisbona – il primo collegamento tra Sicilia e Portogallo – Edimburgo, Barcellona, Leopoli (Lviv) e Genova.

All’aeroporto di Trapani

La Summer 2021 dell’aeroporto Vincenzo Florio si conclude con 325.119 passeggeri, registrando una percentuale di crescita esponenziale rispetto agli ultimi tre anni, +157% rispetto al 2020, + 27% rispetto allo stesso periodo del 2019 e +16% vs 2018. “Sono numeri che sanno di un ritorno al passato – commenta il presidente di Airgest, Salvatore Ombra – con una crescita che si estende alla programmazione dei voli ed al traffico di movimenti che ci riporta indietro al 2017, prima dell’inizio dei problemi che hanno minacciato l’esistenza nel nostro scalo”. Le analisi statistiche da giugno ad ottobre restituiscono, percentuali di crescita ancora più alte, visto che lo scalo ha ripreso la normale attività solo al cessare delle restrizioni dovute alla pandemia di Covid 19 in atto. Nello specifico, si registra +44% di passeggeri e 30% dei voli rispetto al 2018; + 54% dei passeggeri e 44% dei voli rispetto al 2019; e +138% dei passeggeri e il 94% dei movimenti rispetto al 2020.

Le rotte della Winter 2021

“La Winter 2021 iniziata il 31 ottobre – prosegue il presidente di Airgest, Salvatore Ombra – promette il mantenimento del trend positivo, con una programmazione di 17 rotte di cui 3 internazionali. Tra le novità, a dicembre Londra e Malta, operate dal vettore Ryanair e, purtroppo, la sospensione delle rotte a continuità territoriale Perugia, Ancona e Trieste, lasciate da Tayaranjet e in attesa di un nuovo bando. In piena Winter si arriverà a 18 movimenti giornalieri, tra partenze e arrivi”. Il riepilogo delle rotte della Winter 2021: Bruxelles/Charleroi, Londra Stansted, Malta, Bergamo, Bologna, Pisa, Roma Ciampino, Venezia Treviso, Torino con Ryanair; le rotte in continuità territoriale Brindisi, Napoli, Parma e il Roma Fiumicino con Albastar; Pantelleria con DAT. Le altre rotte in continuità territoriale Ancona, Perugia, Trieste sono da riassegnare.