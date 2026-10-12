Gli agenti del commissariato di Brancaccio hanno eseguito un’ordinanza cautelare del gip di Palermo nei confronti di Federico Palmeri, trapper di 25 anni accusato di tentato omicidio.

Secondo le indagini dei poliziotti, coordinate dalla procura, il giovane avrebbe aggredito insieme ad altri quattro persone due giovani lo scorso primo settembre nei pressi di un distributore di carburante. Doveva essere un incontro chiarificatore tra Palmeri e uno dei due giovani che aveva intrapreso una relazione con la ex del trapper.

Grazie alle riprese delle immagini di videosorveglianza l’automobile con a bordo i picchiatori anziché scendere dall’auto avrebbe proseguito la marcia investendo i due giovani a bordo di uno scooter. Una volta a terra i giovani sarebbero stati picchiati da quattro o cinque giovani riportando varie ferite.

I due giovani venivano soccorsi e trasportati presso il Policlinico di Palermo, con prognosi rispettivamente di 15 e 7 giorni. Palmeri nel frattempo si era trasferito in Sardegna ed è stato rintracciato dagli agenti del commissariato di Porto Cervo, l’indagato è stato portato nella casa circondariale di Sassari-Bancali.