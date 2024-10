Questa mattina il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha consegnato le chiavi della palestra di atletica pesante di Borgo Nuovo al presidente nazionale della Federazione italiana judo, lotta, karate e arti marziali (Fijlkam), Domenico Falcone. L’impianto di Largo Partinico diventa così un centro sportivo di rilevanza nazionale gestito dalla federazione.

Attività agonistiche e corsi gratuiti per i cittadini

La struttura sarà valorizzata sia per la pratica agonistica che per le attività di interesse sociale, con corsi gratuiti destinati ai cittadini più fragili. Le sale saranno attrezzate con tappeti per judo, karate e lotta, e con bilancieri per la sala pesi. I costi per attrezzature, personale, manutenzione, utenze e assicurazioni saranno a carico della Fijlkam.

Attività aperte a tutti previa prenotazione

Le attività sportive saranno aperte sia ai tesserati e alle società affiliate, sia ai cittadini che ne faranno richiesta, in determinati orari stabiliti d’accordo con il Comune. Alcune fasce orarie saranno riservate ad associazioni che si occupano di cittadini fragili, diversamente abili o in condizioni di indigenza.

Un presidio di legalità e integrazione

Consegnamo alla città un centro sportivo di eccellenza dopo anni di abbandono ma anche un presidio di legalità e integrazione. Siamo orgogliosi di questo risultato – conclude l'assessore Anello – perché ogni palestra che si apre, o si riapre, contribuisce a contrastare le varie forme di marginalità sociale e sottrae tanti giovani alla strada". Lo dichiara Alessandro Anello, assessore allo sport, al termine della cerimonia di consegna delle chiavi alla presenza tra gli altri del presidente regionale del Coni Sergio D'Antoni e responsabile provinciale Fabio Gioia.