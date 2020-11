La situazione di crisi del trasporto aereo e dell’indotto e le sue conseguenze sul personale in questa fase di

emergenza sanitaria sono stati al centro ieri di un incontro dei sindacati con l’ assessore al lavoro della Regione siciliana, Antonio Scavone. Per la Filt Cgil regionale è necessario “un intervento sugli ammortizzatori sociali con la sospensione calcolo termini relativi al quinquennio mobile della cigs per l’anno 2020 sospendendo il pagamento dei relativi addizionali”. Chiesto anche un decreto interministeriale che permetta di integrare il Fondo di Solidarietà del Trasporto Aereo (FSTA) alla cassa integrazione in deroga”.

“Inoltre – aggiunge – che siano resi immediatamente disponibili i fondi che erano stati promessi nella finanziaria della regione Sicilia per i lavoratori stagionali del Trasporto Aereo e Marittimo”. “ E’ necessaria l’istituzione di un tavolo tecnico – dice Franco Spanò, segretario regionale Filt Cgil- e di una cabina di energia permanente che permetta di affrontare le criticità del settore. La situazione di crisi pandemica e le chiusure parziali delle

ultime settimane – aggiunge- stanno esponendo il settore del trasporto aereo e il suo indotto al rischio di un default finanziario, che metterebbe a rischio la sussistenza economica di molti lavoratori del settore : ci aspettiamo il supporto della regione su tutti i temi che abbiamo posto.