L’episodio di violenza in via Dalla Chiesa vicino al Garibaldi

Nuovo episodio violento del sabato sera nel centro di Palermo. Un giovane tornava a casa in monopattino dopo una serata trascorsa tra amici ed è stato speronato da alcuni ragazzi in scooter. L’impatto lo ha fatto cadere rovinosamente per terra con la rottura di un dente e tanti punti di sutura al mento.

L’ennesimo episodio nel capoluogo si è verificato intorno alle due di notte di sabato in via Generale della Chiesa, tra il Giardino Inglese ed il liceo classico Garibaldi. Lo riferisce Repubblica.

A farne le spese un giovane di 28 anni, Armando Ammirata, che tornava a casa su un monopattino, quando è stato raggiunto da alcuni ragazzi a bordo di due scooter che lo hanno spinto fino a fargli perdere l’equilibrio e cadere di faccia sull’asfalto.

La denuncia del giovane

“Si è trattato chiaramente di un gesto fatto con l’intenzione di farmi cadere – dice il giovane che si è dovuto affidare a un chirurgo per la ferita al volto e a un dentista per un dente perso nell’impatto – sono molto sfiduciato per questo episodio che testimonia come in città si moltiplicano episodi di violenza come questo, da parte di persone che hanno preso ogni valore e rifermento”.

Turista tedesco aggredito e rapinato in via Roma

In quelle ore e sempre a Palermo, due giovani hanno aggredito e picchiato un turista tedesco in via Roma all’altezza di via Bologna. I due hanno bloccato la vittima con una scusa e poi sono passati alle mani. Hanno bloccato l’uomo e gli hanno rubato lo smartphone. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno sentito la vittima e acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza che ci sono nelle strade nella zona dell’aggressione.

Aggressione ad una guardia giurata in ospedale

Ed ancora, sempre in quelle ore, un’altra aggressione, in circostanze completamente diverse, si è consumata al pronto soccorso dell’ospedale Policlinico di Palermo. Una giovane di 24 anni ha aggredito una guardia giurata in servizio al centro di prima emergenza. La giovane ha chiesto un’informazione al vigilante della Ksm.

La risposta dell’agente dell’agenzia privata non ha soddisfatto la paziente che ha iniziato ad inveire contro l’uomo. Poco dopo è passata dalle parole hai fatti: ha iniziato a strattonarlo e gli ha strappato il maglione. Una situazione complessa quella che si è venuta a configurare. Sono dovuti intervenire i carabinieri per riportare la calma. Si sta valutando la posizione della giovane che rischia quantomeno una denuncia per interruzione di pubblico servizio.