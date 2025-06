Intorno alle 13 di ieri, in viale Michelangelo, un uomo di 67 anni è stato travolto mentre era alla guida del suo scooter da un’auto, presumibilmente una Mini Cooper scura. Dopo l’impatto, il conducente del veicolo si è allontanato senza fermarsi a prestare aiuto. La vittima, caduta rovinosamente sull’asfalto, ha riportato diverse ferite e fratture.

La dinamica

L’uomo è stato soccorso da un passante che ha immediatamente allertato il 118. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale e i carabinieri per i rilievi e le indagini del caso. La vittima è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Villa Sofia, dove si trova attualmente ricoverata.

Le forze dell’ordine sono ora impegnate nella ricerca del conducente dell’auto fuggita, che rischia una denuncia per omissione di soccorso e lesioni stradali. Gli inquirenti stanno visionando le immagini delle telecamere presenti nella zona per risalire all’identità del pirata della strada.

Padre e figlio escono fuori strada a Palermo, soccorsi dai vigili del fuoco

Incidente stradale a Carini (Palermo) in via Pietro Migliore. Padre e figlio a bordo di una Fiat 500 X sono finiti contro una ringhiera l’hanno sfondata e sono finiti in una scarpata di 5 metri. Per estrarre i feriti dalla vettura sono intervenuti i vigili del fuoco che li hanno consegnati ai sanitari del 118 che li trasportato in ambulanza in ospedale. Il padre in condizioni più gravi è stato ricoverato al Trauma Center. Le indagini sull’incidente sono condotte dai carabinieri intervenuti.

Altri incidenti a Palermo

Un grave incidente stradale lo aveva lasciato sospeso tra la vita e la morte per 22 lunghi giorni. Pino Arcoleo, 61 anni, è deceduto dopo essere stato ricoverato d’urgenza lo scorso aprile all’ospedale Villa Sofia di Palermo, a seguito di uno scontro avvenuto in viale Michelangelo mentre era in sella alla sua Ducati Panigale 1200.

La dinamica

Secondo le prime ricostruzioni, Arcoleo stava procedendo in direzione Borgo Nuovo quando, giunto all’altezza del civico 450, avrebbe tamponato due auto ferme a causa di lavori in corso sulla carreggiata. Alcuni passanti hanno assistito alla scena e allertato immediatamente i soccorsi. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha trasportato d’urgenza il motociclista al Trauma center.

Nonostante l’intervento tempestivo e il casco regolarmente indossato, l’uomo ha riportato traumi multipli gravi. I medici hanno fatto il possibile per tenerlo in vita, ma le condizioni cliniche si sono aggravate fino al decesso, avvenuto nel pomeriggio di domenica.