Il 5, 6 e 8 marzo

Tre serate di musica al Sanlorenzo Mercato. Tre concerti che inglobano un repertorio musicale di ampio respiro andando dal pop anni ’70 alla musica d’autore italiana con un concerto-tributo a Lucio Dalla, di cui oggi ricorre l’anniversario della nascita.

Si comincia domani 5 marzo 2020 alle ore 21.30. Sul palco di Sanlorenzo arrivano le sonorità pop-rock dei We Man, band acustica siciliana capitanata da Paola Russo. In scaletta le rivisitazioni dei grandi successi del pop – rock italiano e internazionale dagli anni ’70 ad oggi, ma anche spazio alla musica cantautoriale, popolare e disco ’90.

Lo stile musicale della band è caratterizzato da un forte eclettismo, sia per gli arrangiamenti che per il repertorio musicale: la band, infatti, propone un insieme di elementi musicali che vanno dal pop nazionale e internazionale alla musica dal forte sapore popolare, fino al proponimento di brani di estrazione dance.

Il 6 marzo ore 21.30 serata Lucio Dalla con i Futura band. Per un’intera serata il cantautore bolognese rivive sul palco di Sanlorenzo Mercato. A partire dalle 21.30 la band ripercorre i diversi momenti musicali dell’artista, dalla stagione beat alla sperimentazione ritmica e musicale, fino alla canzone d’autore, facendo rivivere alcuni dei suoi più grandi successi.

Si va dai brani più classici, come “Caruso”, 4/3/1943 ai grandi successi degli anni Novanta come “Attenti al lupo”, “Tu non mi basti mai”, “Canzone”, passando per gli estratti dagli ultimi album “Lucio”, “Il contrario di me”, “Angoli nel cielo”. La resident band è composta da Giovanni Butticé (voce), Francesco Cavataio (chitarra), Carlo Cirri (piano e tastiere), Giuseppe Romano (basso), Ilaria Palazzo (cori), Stefano D’Amico (batteria).

Domenica 8 marzo, per la Festa delle Donne, dalle 21.30, il mercato rende omaggio a tutte le donne con una delle tribute band più amate: gli AcquarioPalude, che omaggiano Ligabue con i suoi brani più iconici.

La band, una delle migliori realtà di genere in Sicilia, è composta da Salvo Bolone (voce e chitarre); Cristian Basile (basso); Salvo Cacioppo (chitarre e cori); Daniel Bellina (batteria e percussioni); Alessio Felice (chitarre, cori e tastiere) e omaggia la carriera di Luciano Ligabue ripercorrendo le sue tappe più significative, con una scelta fedele degli arrangiamenti.

Uno show curato sotto ogni aspetto, quanto di più simile ad un live di Ligabue, con in scaletta alcuni dei più grandi successi del cantautore con brani come “Piccola stella senza cielo”, “Certe notti”, “Questa è la mia vita”, “Balliamo sul mondo” e per l’occasione le sue più grandi hit dedicate alle donne e al mondo femminile.