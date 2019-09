Intervento in massa di polizia e carabinieri

Panico in via Azolino Hazon a Palermo a Brancaccio. Tre pitbull sono scappati dal magazzino dove si trovavano hanno seminato il panico. Come si vede dal video sono dovuti intervenire in massa gli agenti di polizia e i carabinieri.

Uno dei tre cani, inoltre, ha aggredito il padrone e suo figlio, poi si è dileguato fuggendo in direzione di via Conte Federico.

Sono arrivati la polizia e i carabinieri. Circa un’ora dopo gli animali sono stati raggiunti e catturati dalla squadra del canile che nel frattempo si è recata sul luogo. Ora si trovano in isolamento nella struttura.

Il figlio del proprietario dei cani, rimasto ferito al braccio, è stato trasportato al Buccheri La Ferla ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Verifiche in corso per capire se gli animali siano muniti di microchip.

Ci sono stati attimi di paura. Gli animali usciti per strada hanno seminato il panico. Secondo il racconto il alcuni residenti uno degli animali sarebbe stato ucciso. Due sono stati bloccati.

Per alcuni lunghi minuti nella zona è stato il panico. In molti hanno cercato di fermare gli animali che sembravano impazziti.

(Video di Antonino Gandolfo)