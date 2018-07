Al supermercato Marotta picchiato il cassiere

Tre rapine nelle ultime 24 ore a Palermo. Due colpi a supermercati e un terzo ad un corriere della Tnt.

Il primo colpo ieri nel supermercato Simply in corso Finocchiaro Aprile a due passi dal Tribunale di Palermo.

Un uomo è entrato nel negozio, ha minacciato il cassiere e ha portato via l’incasso. Nel primo pomeriggio in via Modica a Borgo Nuovo un corriere della Tnt è stato affrontato da un uomo armato che gli ha portato i soldi incassati nel giro di consegne.

Questo pomeriggio altra rapina in corso Tukory. Due malviventi hanno preso di mira il supermercato Marotta.

Due giovani hanno fatto irruzione nell’esercizio commerciale e si sono diretti verso le casse, intimando agli impiegati di consegnare il denaro a disposizione.

Uno degli impiegati ha tentato di opporsi e per tutta risposta è stato malmenato.

Il negozio era pieno è sabato e c’erano tante famiglie con bambini. La gente si è impaurita e in molti sono scappati dall’altra uscita.

Il bottino è ancora da quantificare. Sono intervenute le volanti della polizia, che indaga su tutte e tre le rapine.