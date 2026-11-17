Trema di nuovo la terra in Sicilia, scossa registrata nel Tirreno meridionale, uno sciame che dura da un mese

Manlio Viola di

17/11/2026

La terra torna a tremare in Sicilia per effetto di una scossa localizzata nel Mar Tirreno al largo delle coste siciliane. Alle prime luci dell’alba di oggi, martedì 17 novembre 2026, i sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno registrato un nuovo evento sismico di magnitudo ML 3.8. Il sisma si inserisce nella lunga sequenza che da quasi un mese interessa il tratto di mare a nord dell’Isola.

I dati della scossa di questa mattina

Secondo i rilievi ufficiali della Sala Sismica INGV-Roma, il terremoto si è verificato esattamente alle 06:51:43 (ora italiana). L’epicentro è stato localizzato in mare, nella zona del Tirreno Meridionale (a circa 68 chilometri a ovest di Malfa, nell’arcipelago delle Eolie), alle coordinate geografiche 38.7953 di latitudine e 14.1000 di longitudine. L’ipocentro è stato individuato a una profondità di 10 chilometri. Al momento non si registrano danni a persone o cose, sebbene la scossa rientri tra gli eventi strumentalmente più rilevanti degli ultimi giorni.

Uno sciame sismico che dura da quasi un mese

L’evento di questa mattina non è un episodio isolato, ma rappresenta l’ennesimo capitolo di un’intensa attività sismica che tiene sotto osservazione l’intero settore tirrenico siciliano. La sequenza ha avuto inizio lo scorso 20 ottobre con due scosse ravvicinate nella notte (rispettivamente di magnitudo 3.8 e 3.6), per poi raggiungere il suo picco massimo il 23 ottobre, quando un terremoto di magnitudo locale 5.0 (Mw 5.5) fece tremare distintamente le Isole Eolie e tutta la fascia settentrionale dell’Isola, facendo scattare in via precauzionale anche i protocolli di allerta maremoto. Quella scossa fu avvertita in modo chiaro anche a Palermo. Ne seguirono un centinaio di intensità variabile, alcune forti e anche quelle avvertite

Le ultime settimane tra il Tirreno e l’Etna

Nelle settimane successive lo sciame non si è mai del tutto arrestato, alternando decine di micro-scosse a episodi più energici avvertiti dalla popolazione. Negli ultimi giorni lo sciame è tornato a salire di intensità:

11 novembre: Una forte scossa di magnitudo 4.1, sempre con epicentro nel Tirreno Meridionale al largo delle Eolie, è stata avvertita distintamente fino a Palermo, seguita da altre cinque repliche minori.

13 e 14 novembre: L’attività si è spostata leggermente verso la costa nord-orientale del Messinese, con due eventi di magnitudo 2.0 e 2.7 registrati rispettivamente a 12 e 117 chilometri di profondità.

16 novembre: Nella giornata di ieri i sismografi avevano già rilevato diverse scosse strumentali di magnitudo compresa tra 2.2 e 2.3 nello stesso tratto di mare del Tirreno Meridionale, preludio al risveglio sismico di questa mattina.

Il fronte etneo

A questo quadro si aggiunge la fisiologica attività dell’area vulcanica orientale, che nelle ultime settimane ha fatto registrare diversi episodi, tra cui la scossa di magnitudo 3.8 localizzata lo scorso 21 ottobre sulle pendici dell’Etna, nei pressi di Milo, nel Catanese.

Gli esperti dell’INGV continuano a monitorare costantemente l’evoluzione del fenomeno, che secondo gli studi sismologici rientra nelle dinamiche di compressione tettonica tipiche di quest’area del Mediterraneo