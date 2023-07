Il servizio dopo l’incendio allo scalo Catanese

Sono 24 i collegamenti garantiti da Trenitalia per le corse straordinarie previste per la giornata di oggi fra la stazione di Palermo Centrale e Punta Raisi, per raggiungere l’Aeroporto Internazionale “Falcone e Borsellino”. Il servizio è gestito dal regionale di Trenitalia, capofila del polo passeggeri del gruppo Ferrovie dello Stato. Si tratta di collegamenti straordinari a seguito della chiusura temporanea dell’aeroporto “Vincenzo Bellini” di Catania-Fontanarossa. Nella notte di domenica scorsa è stato colpito da un incendio alla vegetazione circostante che ha causato disagi e chiusura temporanea sino0 a mercoledì.

L’impegno su input della Regione

Trenitalia, in risposta alla richiesta della Regione Siciliana committente del servizio, si è subito impegnata a potenziare il servizio. Ad essere attivate dieci corse già nella giornata di ieri. Oggi si è invece proseguito sulla stessa linea per consentire ai viaggiatori di muoversi da e per l’aeroporto di Punta Raisi. Un modo per mitigare i disagi dei passeggeri il cui volo è stato riprogrammato all’aeroporto di Palermo.

Le corse veloci con una sola fermata

Le 24 corse straordinarie riguardano 12 fra Palermo Centrale e Punta Raisi e altrettante fra Punta Raisi e Palermo Centrale. Effettueranno la sola fermata intermedia di Palermo Notarbartolo. Si tratta di corse veloci, così come il servizio Genio Express attivato lo scorso 22 luglio, che coprono la distanza fra la stazione di Palermo Centrale e quella di Punta Raisi in 34 minuti e si aggiungono all’offerta sul Passante di Palermo. Alla stazione di Punta Raisi, inoltre, è stato potenziato il servizio di assistenza e di informazione ai viaggiatori. Per maggiori informazioni sugli orari consultare il sito Trenitalia.com

Cosa è successo

Momenti di paura per un incendio che, nella tarda serata di domenica, si è sviluppato nell’aeroporto di Catania. Il rogo ha scatenato il panico tra i passeggeri e i dipendenti a causa della nube di fumo nero che si era diffusa all’interno dell’aerostazione. La prima chiamata di soccorso è arrivata alla centrale operativa dei vigili del fuoco intorno alle 23,29 di domenica. Il rogo è stato circoscritto e spento dalle squadre dei vigili del fuoco intervenute anche dalla sede centrale del comando provinciale di Catania.

