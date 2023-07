Fa già cilecca il nuovo treno diretto “Genio express”

Michele Giuliano di

03/07/2023

Il treno “Genio express” di Palermo inaugurato la scorsa settimana già subisce ritardi e cancellazioni. La situazione denunciata ieri dalla pagina facebook “Palermo in progress” nata per informare sulle opere pubbliche e sui trasporti. Ad essere stati documentati i primi disagi per il convoglio che era tanto atteso dai Palermitani. Infatti collega in maniera diretta Palermo con l’aeroporto, senza fermate intermedie. Ma a pochi giorni dalla sua inaugurazione ha fatto già cilecca e cominciano le preoccupazioni.

Gli inconvenienti

“Palermo in progress” ha raccolto una segnalazione: “Sul passante le cose non sono andate proprio benissimo – viene raccontato -. Innanzitutto, abbiamo registrato la cancellazione del regionale 94987, ovvero il ‘Genio Express’ delle 16:04 in partenza da Palermo Centrale in direzione aeroporto. Se ne ignorano i motivi…”. Allo stesso tempo rilevata la presenza di un Minuetto a trazione Diesel in servizio proprio lungo il passante ferroviario. “A quanto ci viene testimoniato – continua la pagina social -, la cosa non è stata particolarmente gradita nelle stazioni sotterranee lungo la linea, a causa degli scarichi emessi dalle automotrici. I maggiori disagi proprio nella stazione terminale di Punta Raisi dove i treni, giocoforza, stazionano più a lungo a motori accesi”.

L’inaugurazione

Alla fine dello scorso mese di giugno è nato il convoglio che da Palermo va in aeroporto. Un treno in realtà già c’era ma lo usavano in pochi. Ferma praticamente ovunque lungo il tragitto dalla città al “Falcone-Borsellino”. Il nuovo convoglio, invece, è dedicato ai viaggiatori che devono prendere un aereo o arrivare in città dopo un volo. Il nuovo convoglio, infatti, non fa fermate intermedie e i tempi di percorrenza, sulla carta, sono paragonabili a quelli degli autobus ma senza dover fare i conti con il traffico e gli inconvenienti che possono accadere in strada.

Puntuale alla prima corsa, sperando anche in futuro

Puntuale come soltanto i treni cerimoniali sanno essere, lo scorso 21 giugno alle 10.15 in punto é partito dalla stazione Notarbartolo di Palermo il primo “Genio Express”. Il treno si chiama così per una intuizione di Alessandro Aricó, assessore regionale alle infrastrutture: “A Roma c’è il Leonardo Express che collega la città con Fiumicino. A Palermo abbiamo voluto dedicare questo vettore a uno dei simboli della città, il Genio”.

Il percorso

Il vettore parte dalla Stazione centrale si ferma soltanto a Notarbartolo e arriva in aeroporto dopo 34 minuti dalla partenza. Sono due i collegamenti veloci da Punta Raisi a Palermo, mentre in partenza le corse sono tre. Obiettivo di Genio Express é fornire un servizio efficiente ai turisti e a chi viaggia per lavoro.