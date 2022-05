Trent’anni dalle stragi di mafia, celebrazioni anche a Corleone

19/05/2022

Anche a Corleone si celebra il trentesimo anno dalle stragi di mafia e il ricordo di chi è morto per combattere la criminalità organizzata. Gli eventi a Corleone Un collegamento online alla presenza del Consiglio comunale dei ragazzi dal laboratorio della legalità con la “Fondazione Caponnetto” da Suvignano. Un collegamento online tra il Cidma (Centro Internazionale di Documentazione sulla Mafia e del Movimento Antimafia) di Corleone e l’Istituto Comprensivo “Puccini” di Parma. Un corteo delle scuole con la “Sciarpa della Pace” verso la piazza “Falcone e Borsellino”. Esibizioni musicali delle scuole e delle associazioni alla presenza delle istituzioni civili e militari: sono queste le iniziative all’interno della manifestazione “23 maggio 2022. Corleone 30 anni dopo”, promossa dall’Amministrazione comunale di Corleone, insieme al C.I.D.M.A. di Corleone e alla “Fondazione Falcone”, per il trentennale della strage di Capaci. Combattiamo la mafia con la cultura “La mafia si combatte con la cultura – dichiarano il sindaco di Corleone Nicolò Nicolosi e l’assessore alla Legalità Giusy Dragna – educando alla legalità, soprattutto le nuove generazioni che rappresentano il futuro della nostra società. Educare alla legalità significa elaborare e diffondere un’autentica cultura dei valori civili, ricordando sempre coloro che per tali valori sono caduti per mano mafiosa”. Le manifestazioni a Palermo In occasione del Trentennale della strage mafiosa in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo è in programma un ricco calendario di manifestazioni ed eventi culturali, sportivi e musicali a Palermo, in provincia e in tutta la Sicilia. Il palco al Foro Italico di Palermo Il clou delle commemorazioni è il 23 maggio. Dalle 10 alle 11.30 sul palco speciale allestito al Foro Italico di Palermo parteciperanno alla giornata dedicata alle commemorazioni e alla promozione sociale della memoria del XXX anniversario della strage di Capaci il Capo dello Stato Sergio Mattarella, la presidente della Fondazione Falcone Maria Falcone, esponenti delle istituzioni come i ministri dell’Istruzione Patrizio Bianchi, dell’Interno Luciana Lamorgese, della Giustizia Marta Cartabia, dell’Università e della Ricerca Maria Cristina Messa, degli Esteri Luigi Di Maio e il capo della Polizia Lamberto Giannini, il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo, il procuratore di Roma Francesco Lo Voi. Nel pomeriggio dalle 17 alle 18.00 circa all’Albero Falcone in attesa dell’ora precisa dell’esplosione di Capaci, come ogni anno la città e la comunità si ritroveranno sotto l’Albero Falcone che si trova avanti a quella che fu la casa di Giovanni Falcone

