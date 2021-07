dal 19 al 27 agosto la manifestazione nell'isola

“Più Giri Più Vivi”, la manifestazione sportiva solidale arriva anche in Sicilia

Giro d’Italia in 50 tappe

Ad organizzarlo l’associazione “Più Sport Più Emozioni”

Sport solidale in nome della partecipazione e della inclusione, soprattutto delle fasce più deboli della popolazione come le persone con disabilità e gli anziani, coinvolgendo tutta Italia, da nord a sud.

E’ l’ambizioso e lodevole progetto dell’associazione “Più Sport più Emozioni”, che ha sede nel Torinese, e che quest’anno organizza la prima edizione di “Più Giri Più Vivi”, il giro d’Italia in 50 tappe che permetterà, a quanti lo vorranno, di vivere gratuitamente un’esperienza di triathlon solidale da protagonista.

Il progetto

Alla base di tutto la solidarietà, la voglia di spronare a mettersi in gioco, la volontà di far comprendere che spesso gli ostacoli sono solo mentali. A spiegare a BlogSicilia il progetto e l’iniziativa è Mauro Cennerazzo, atleta guida e volontario di Più Sport Più Emozioni, la cui presidente è Sara Rubatto.

“L’associazione – dice Cennerazzo – si è costituita lo scorso anno. Il nostro obiettivo è coinvolgere i disabili e le persone fragili nel mondo del nuoto, del ciclismo e della corsa. Il nostro giro d’Italia sarà una sorta di ‘pellegrinaggio’ dello sport con dei valori guida di riferimento, innanzitutto la condivisione ed il rispetto”.

L’associazione e la manifestazione

Sul sito triathlonsolidale.com è possibile trovare informazioni sul progetto e sull’associazione.

Vi si legge: “È un’associazione sportiva dilettantistica e al tempo stesso di promozione sociale, che ha come obiettivo quello di unire, per mezzo dello sport e dell’allenamento, lo sportivo al mondo delle persone ‘speciali’.

​Vogliamo dare la possibilità di nuotare, pedalare e correre, in modalità solidale, a tutte le persone che non sono in grado farlo”. Gli allenamenti sono già iniziati e tutto è pronto per lo start. Sono 4 le discipline sportive nelle quali sarà possibile cimentarsi: nuoto, ciclismo, corsa, triathlon.

La manifestazione, che verrà presentata il 17 luglio al centro congressi di Rivoli (Torino), sarà un viaggio itinerante che, come detto, toccherà 50 città italiane, da Avigliana (Torino) a Cervia (Ravenna) e che arriverà anche in Sicilia. Verranno percorsi 5mila chilometri accompagnando persone con disabilità delle città che ospiteranno l’iniziativa.

Il giro partirà il 27 luglio e si concluderà il 20 settembre.

Le tappe in Sicilia

Dal 19 al 27 agosto il giro d’Italia solidale coinvolgerà anche la Sicilia e in particolar modo Viagrande, Catania, Modica, Agrigento, Trapani, Palermo, Cefalù, Milazzo.

Importanti insegnamenti

Una esperienza certamente importante per quanti sceglieranno di partecipare ma anche per gli stessi organizzatori. Non a caso Cennerazzo osserva: “I ragazzi disabili mi hanno insegnato molto. Sono stati i miei allenatori per una importante gara di ironman del quale sarò protagonista. Siamo molto contenti e speriamo che tante persone vogliano condividere con noi questo lungo percorso”.

L’appello

Affinché questo giro d’italia solidale possa proseguire serve però la collaborazione di tanti.

Da qui l’appello di Cennerazzo: “Chiediamo di essere ospitati in campeggi, parrocchie o sedi della Croce Rossa.

Non abbiamo bisogno di alberghi a 4 stelle. Ci basta stare insieme e perseguire i valori nei quali crediamo”.