Flash mob davanti al Teatro Massimo: centinaia di under 35 chiedono lavoro, formazione e futuro nell’Isola

Una distesa di trolley, allineati come in una partenza collettiva. Ma questa volta non si parte davvero. È il simbolo di una scelta che i giovani siciliani vogliono finalmente rimettere in discussione: restare.

È partita da Piazza Verdi, davanti al Teatro Massimo di Palermo, la mobilitazione degli under 35 contro la fuga dalla Sicilia. Un flash mob dal forte impatto visivo e sociale: centinaia di ragazzi hanno portato in strada le proprie valigie, ognuna con etichette che raccontano mestieri e destinazioni europee – Londra, Berlino, Amsterdam – come a dire che il futuro è già scritto. Ma loro, oggi, chiedono di riscriverlo.

Il messaggio: basta emigrazione, servono opportunità in Sicilia

L’iniziativa, promossa dal movimento politico “Ora”, ha attraversato il cuore del centro storico di Palermo, da via Maqueda fino ai Quattro Canti, trasformandosi in un corteo silenzioso ma potentissimo.

Il messaggio è chiaro: i giovani siciliani non vogliono più essere costretti a lasciare la propria terra. Non si tratta solo di una protesta, ma di una richiesta concreta: interventi immediati su lavoro, formazione e sviluppo. Dietro ogni trolley c’è una storia. Lauree, competenze, sogni. E spesso anche una destinazione già pronta, perché per molti partire non è una scelta, ma una necessità.

I dati: occupazione bassa e record di NEET

A spingere la protesta sono numeri che raccontano una crisi strutturale. In Sicilia il tasso di occupazione si ferma al 50,7%, quasi 16 punti sotto la media nazionale. Un divario che fotografa una delle principali fragilità del sistema economico regionale. Ancora più allarmante il dato sui giovani: un under 30 su tre non studia, non lavora e non è inserito in percorsi formativi. È il livello più alto d’Italia e tre volte superiore alla media europea. Numeri che trasformano il disagio in emergenza sociale e che spiegano perché la protesta sia diventata inevitabile.

La fuga dei talenti: 300 mila giovani via dal Sud

Negli ultimi vent’anni quasi 300 mila laureati under 35 hanno lasciato il Mezzogiorno. Un esodo continuo che impoverisce il territorio, svuotando la Sicilia di competenze, innovazione e prospettive. Non è solo una questione economica, ma anche culturale e demografica. Ogni partenza è una perdita per il futuro dell’Isola.

E non riguarda solo i giovani. In piazza, accanto a loro, anche i genitori. Famiglie intere segnate da scelte obbligate, da distanze che diventano normalità.

Una protesta che guarda al futuro

Il flash mob dei trolley non è solo una denuncia, ma un tentativo di cambiare narrazione.

Perché dietro quelle valigie c’è un paradosso: non rappresentano più il desiderio di partire, ma la volontà di restare.

E allora la domanda che arriva dalla piazza è diretta e inevitabile:

la Sicilia può ancora permettersi di perdere i suoi giovani?