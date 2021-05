Intervento della guardia di finanza

Nuovo sequestro al porto di Palermo

La droga arrivava dalla Campania

Sessanta chili di hashish trovati in un autoarticolato

I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno arrestato in flagranza di reato due soggetti appena sbarcati al porto di Palermo dalla nave di linea proveniente da Napoli a bordo di un mezzo pesante, trovando quasi 60 chili di hashish all’interno della cabina dell’autoarticolato.

Le Fiamme Gialle del 1° Nucleo Operativo Metropolitano del Gruppo di Palermo, impegnate diuturnamente nel più ampio dispositivo finalizzato alla prevenzione e repressione dei traffici illeciti nell’area portuale, hanno sottoposto a controllo un autoarticolato con a bordo due soggetti originari del capoluogo siciliano, i quali manifestavano evidenti segni di agitazione alla vista dei militari.

Grazie al cane antidroga Elisir è stato scoperto il carico di stupefacente nascosto nel vano cabina, stipato in 4 grosse buste di plastica. I due avevano anche 1.560 euro in contanti. I due corrieri sono stati portati nel carcere Lorusso di Pagliarelli. A finire in manette i due corrieri, entrambi residenti a Palermo, Cosimo Perricone di 33 anni e Rosario Foglietta di 49 anni.

L’attività di servizio d’iniziativa si inquadra nell’ambito della costante azione di controllo assicurata dalla Guardia di Finanza a contrasto dei traffici illeciti che interessano il territorio nazionale, finalizzata, tra l’altro, alla repressione del fenomeno del traffico di stupefacenti, primaria fonte di finanziamento anche della locale criminalità organizzata.