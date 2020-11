l'operazione smart truck è scattata nel ragusano

I militari della Guardia di finanza di Ragusa hanno eseguito 5 misure cautelari emesse dal gip del tribunale di Ragusa al termine dell’operazione Smart Truck su un traffico di droga tra la Sicilia e la Campania che avrebbe avuto Vittoria come quartier generale.

Sono anche in corso 12 perquisizioni domiciliari in diverse località delle provincie di Ragusa, Napoli e Salerno, nei confronti di indagati e acquirenti abituali. Durante le indagini dell’operazione denominata ‘Smart truck’, condotte dal nucleo di Polizia economico finanziaria di Ragusa e durate circa 8 mesi, sono stati sequestrati, in diversi interventi, oltre 105 chilogrammi di marijuana e 15 chilogrammi di hashish. Le Fiamme gialle, tra l’altro, sono riuscite a bloccare nel porto di Messina un tentativo di rifornimento di droga, arrivata in Sicilia grazie a collegamenti con organizzazioni campane gravitanti sul mercato ortofrutticolo di Pagani (Salerno). In totale sono state denunciate 18 persone ritenute a vario titolo coinvolte nell’attività di spaccio.