oggi e domani

Il 18 e il 19 ottobre il Teatro Massimo di Palermo si illumina di rosa per sostenere la campagna di Komen Italia per il mese della prevenzione dei tumori al seno.

Domani 19 ottobre la Carovana della Prevenzione sarà in Piazza Verdi di fronte al Teatro Massimo e il 20 ottobre in Piazza Maggione per offrire grazie alle sue tre Unità Mobili ad alta tecnologia esami diagnostici per la prevenzione dei tumori del seno e del collo dell’utero, consulenze specialistiche, laboratori pratici di attività fisica e di corretta alimentazione per la promozione di stili di vita sani.