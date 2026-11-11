La Sicilia si candida a diventare una delle mete predilette del turismo cinese. Per la prima volta in assoluto, l’Isola è stata scelta come scenario del China Workshop 2027, l’importante evento B2B che da undici anni si sviluppa in Francia e che ora sbarca nel cuore del Mediterraneo per connettere i grandi tour operator asiatici con l’offerta turistica locale.

Il sipario sull’undicesima edizione dell’evento si alza ufficialmente nel pomeriggio di domani, giovedì 12 novembre. Sarà lo splendido Oratorio di Sant’Elena e Costantino, sede della Fondazione Federico II, a ospitare la presentazione ufficiale alla presenza di una delegazione di ospiti cinesi e dei rappresentanti delle istituzioni.

L’atterraggio a Punta Raisi e il vertice con Hainan Airlines

La giornata cruciale di domani si aprirà già a mezzogiorno sul fronte dei collegamenti aerei e delle infrastrutture. Alle ore 12:00, all’aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo, il presidente della Camera di Commercio Palermo Enna, Alessandro Albanese, insieme al segretario generale Guido Barcellona, riceverà ufficialmente una delegazione di altissimo livello.

Tra gli arrivi più attesi c’è Li Liang, responsabile Europa di Hainan Airlines (il colosso aereo cinese con base a Parigi che coordina le rotte e le relazioni commerciali del continente), insieme a Pierre Shi (China ID Travel Pro) e Maria Luisa Cupido di Alemar Travel&Consulting. Hainan Airlines è uno dei vettori asiatici più rilevanti per i collegamenti con l’Italia. Per l’occasione è stato programmato anche un incontro strategico con Giuseppe Burrafato, presidente di Gesap, e con i vertici della società che gestisce lo scalo palermitano, per porre le basi di possibili e futuri sviluppi operativi.

La Fondazione Federico II e la strategia di internazionalizzazione

Nel pomeriggio, i riflettori si sposteranno sulle istituzioni culturali. L’evento rientra in una precisa strategia guidata dalla Fondazione Federico II, presieduta da Gaetano Galvagno. L’obiettivo è valorizzare il patrimonio culturale dell’Isola come motore di attrattività internazionale, capace di generare nuovi flussi di visitatori. Una visione che poggia sulla solida esperienza della Fondazione nella gestione del Palazzo Reale di Palermo, perno del sito UNESCO arabo-normanno.

Alla presentazione delle 17:30 interverranno l’assessore al Turismo e allo Sport del Comune di Palermo, Alessandro Anello, il direttore generale della Fondazione Federico II, Pippo D’Ippolito, e Giusi Messina in rappresentanza della Camera di Commercio. Per la parte tecnica prenderanno la parola Pierre Shi e lo storico dell’arte Giovanni Scaduto.

Al via il pre-tour tra turismo e innovazione

Quella in corso è la fase del pre-tour. Dal 10 al 14 novembre, una delegazione di sei selezionati ospiti cinesi sta già esplorando Palermo, toccando con mano le strutture ricettive e incontrando gli operatori locali. Questa prima immersione, supportata dall’Assessorato allo Sport e Turismo del Comune di Palermo, punta a focalizzarsi sui temi dell’innovazione e della ricettività, preparando il terreno per il grande appuntamento di inizio anno.

Il grande Workshop B2B a febbraio 2027

Il momento clou andrà in scena dal 18 al 22 febbraio 2027. Il China Workshop – tradizionalmente organizzato da ID Travel Pro insieme a Visit Paris Region e Paris Je t’aime – in Sicilia vede la partnership strategica di Alemar Travel & Consulting, agenzia specializzata nelle relazioni commerciali tra l’Isola e la Cina.

I numeri delle passate edizioni certificano lo spessore dell’evento: l’appuntamento del 2026 ha fatto registrare circa 200 operatori. A Palermo sono attesi circa 30 tour operator cinesi altamente selezionati. Il cuore operativo sarà la giornata del 19 febbraio 2027, quando la Camera di Commercio ospiterà i workshop B2B: una fitta agenda di incontri one-to-one metterà faccia a faccia i buyer cinesi con i seller siciliani (hotel, DMC, strutture ricettive e fornitori di esperienze).

Infine, conclusi gli incontri d’affari di febbraio, i tour operator cinesi parteciperanno a un post-tour alla scoperta della Sicilia, esplorando quel patrimonio paesaggistico, culturale ed enogastronomico che proporranno direttamente ai viaggiatori della Repubblica Popolare.