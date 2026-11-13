Accendere la magia delle feste per destagionalizzare i flussi turistici e trasformare i centri dell’Isola in mete d’eccellenza per il turismo invernale e di prossimità. Con questo obiettivo l’assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo ha pubblicato l’avviso “Borghi di Natale: La Magia del Natale siciliano come attrattore turistico”.

La misura mette sul piatto una dotazione complessiva di 4 milioni di euro a valere sul bilancio regionale. Il bando è rivolto a tutti i Comuni siciliani, che potranno ottenere contributi a fondo perduto fino a 50 mila euro per valorizzare le eccellenze artigianali, l’enogastronomia e le tradizioni presepiali dei territori.

Luminarie, ceramiche d’arte e mercatini: cosa finanzia il bando

I progetti presentati dalle amministrazioni comunali dovranno riguardare l’acquisto o il noleggio di beni mobili e installazioni temporanee, concentrandosi su uno o più dei tre ambiti tematici individuati dall’assessorato:

Ambito A (Luminarie artistiche e architetture di luce): sculture tridimensionali mobili come renne, pacchi regalo giganti e stelle comete, oltre a cieli stellati, tende a led a basso consumo e portali d’ingresso luminosi.

Ambito B (Scenografie presepiali e installazioni identitarie): grandi sculture della Natività e simboli iconici della tradizione siciliana (teste di moro, pigne augurali, giare e albarelli) realizzati dai maestri artigiani della ceramica locale (come Caltagirone, Santo Stefano di Camastra, Sciacca, Burgio), affiancati da photo-spot interattivi.

Ambito C (Arredi urbani festivi e botteghe del Natale): alberi di Natale monumentali, casette in legno amovibili per ospitare i tradizionali mercatini e giochi d’acqua illuminati.

Le installazioni dovranno rimanere fruibili al pubblico per almeno 15 giorni durante il periodo natalizio. Inoltre, ogni progetto dovrà integrare strumenti digitali e multilingua, come totem o targhe dotate di Qr Code, per guidare i visitatori alla scoperta dei punti luce e della storia delle tradizioni locali.

L’assessore Amata: “Volano di sviluppo per le imprese creative”

Soddisfazione per il varo dell’iniziativa è stata espressa dall’assessore regionale al Turismo, Elvira Amata, che sottolinea la valenza economica e identitaria dell’intervento.

“Con questa misura strategica vogliamo accendere con maggiore forza i riflettori sulla straordinaria bellezza dei nostri borghi e delle nostre città durante il periodo natalizio – dichiara l’assessore Amata –. ‘Borghi di Natale’ non è soltanto un intervento di arredo urbano luminoso, ma un volano di sviluppo economico e turistico che mette in rete le nostre eccellenze artigianali, come la ceramica d’arte e la tradizione presepiale, con l’offerta culturale ed enogastronomica del territorio”.

“Crediamo fermamente – conclude l’esponente della giunta – che investire nelle atmosfere delle festività significhi sostenere le imprese creative locali, valorizzare l’identità siciliana e offrire ai visitatori un’esperienza turistica unica e fortemente attrattiva”.

Importi per fascia di popolazione e scadenze

I contributi regionali copriranno fino al 100% della spesa ammissibile, con massimali calcolati in base al numero di residenti di ciascun Comune:

15 mila euro per i Comuni fino a 5.000 abitanti;

25 mila euro per i Comuni da 5.001 a 15.000 abitanti;

35 mila euro per i Comuni da 15.001 a 30.000 abitanti;

50 mila euro per i Comuni con oltre 30.000 abitanti.

L’assegnazione delle risorse avverrà con procedura a sportello, seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle istanze ammissibili. I Comuni interessati dovranno inviare le domande esclusivamente via Pec all’indirizzo dipartimento.turismo1@certmail.regione.sicilia.it entro le ore 12 del prossimo 25 novembre. Il bando integrale e gli allegati sono già scaricabili dal sito istituzionale del dipartimento regionale del Turismo.