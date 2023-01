L’episodio raccontato da uno youtuber palermitano

La turista maleducata viene dalla Lombardia. E almeno per una volta la scena si capovolge completamente. Perché spesso si parla di una Palermo che pecca nell’accogliere il turista, questa volta però la storia è ben diversa. A raccontarla è uno youtuber palermitano, Dario Cascio, attraverso il suo canale “The Sicilian Wanderer”. Protagonisti per l’appunto una coppia di turisti lombardi e una “vecchietta”. Non però una “vecchietta” qualsiasi, ma Rori Quattrocchi, attrice affermata e pluripremiata. Anche se, come sottolineato dallo stesso youtuber, non sarebbe cambiato nulla se fosse stata una qualsiasi vecchietta.

Il passaggio ostruito

Il fatto sarebbe accaduto lo scorso 5 gennaio. Dario Cascio si trovava al Capo in mezzo ad un nugolo di turisti che stavano assaporando l’enogastronomia da strada e le bellezze di quel quartiere antico di Palermo. Il luogo in cui è accaduto il fatto si è sviluppato in uno spazio molto stretto, come tanti ce ne sono nelle viuzze del Capo. Queste persone quindi in fila per assaggiare lo street food palermitano bloccavano di fatto l’attraversamento. Ad un certo punto arriva la “vecchiettina”, che poi per l’appunto è stata riconosciuta i Rori Quattrocchi. Con gentilezza e garbo chiede di passare, carica di sacchetti di frutta e verdura. “Lo ha ripetuto diverse volte – racconta lo youtuber che ha assistito alla scena e ha deciso di voler raccontare tutto nella rete – finché a un certo punto non si “eleva una voce coraggiosa” da questa fila di turisti. Una signora dice in maniera molto candida: ‘Ma che ha da lamentarsi la signora, non solo vi portiamo il pane….”.

Lei non l’ha degnata neanche di uno sguardo

Rori Quattrocchi non l’ha neanche degnata di uno sguardo alla turista. Se n’è andata una volta trovato lo spazio ed è andata via. “Io però – racconta Dario Cascio – ho ritenuto giusto rivolgermi verso questa turista e dirle qualcosa. Aveva ancora il sorriso stampato in faccia quasi soddisfatta della scemenza che aveva appena detto. Voglio precisare che il fatto che ci fosse Rori Quattrocchi è solo un particolare che arricchisce la storia perché chiaramente se fosse stata qualsiasi altra persona il risultato sarebbe stato uguale”. Lo youtuber racconta poi quel che ha detto alla turista che lui stesso definisce maleducata: “Lei aveva davanti una delle anime più belle e culturalmente più avanzate della città di Palermo, non è giusto trattare una persona così”.

“Con i soldi non si compra la dignità”

Il ragionamento di Dario Cascio è abbastanza semplice. Il fatto che una turista sia venuta a Palermo a vedere la città non dà il diritto di diventare la padrona della città. “Bisogna rispettarlo questo posto – ha raccontato Cascio -. Il marito della turista ha detto candidamente: ‘Ma non la conoscevamo’. Come se fosse necessario conoscere una persona per essere educati”. Infine un commento alla vicenda: “Potete avere tutti i soldi del mondo e farvi tutte le crociere del mondo ma ci sono cose non potrete mai comprare. Una di queste è la dignità che oggi avete perso completamente. La seconda è il rispetto per una persona anziana che chiede di passare e che voi invece trattate male davanti a tutti, vergogna”.