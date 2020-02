La donna ha ricevuto torta e regali

Una nota lieta per la turista bergamasca ricoverata da lunedì all’ospedale Cervello per l’infezione da Coronavirus.

Ieri il personale sanitario ha organizzato una festa in corsia alla donna in occasione del suo 62esimo compleanno. Una festa a tutti gli effetti con tanto di torta, regali e sorrisi allestita nella stanza di isolamento in cui la donna è ricoverata, a cui hanno preso parte i medici protetti da tute anti-batteriologiche e mascherine.

Un’iniziativa – finanziata dal personale stesso – che ha portato un po’ di serenità in una situazione non certo facile che ha richiesto l’attuazione di sforzi straordinari e di protocolli rigidi.

La donna da ieri non ha più la febbre e la situazione clinica sta lentamente migliorando, ma il livello di allerta resta alto.

Intanto, l’assessore regionale alla salute Ruggero Razza spiega che “In Sicilia tre dei quattro pazienti risultati positivi ai test sul coronavirus sono guariti e un quarto è in fase avanzata di guarigione mentre negli ospedali, dopo i primi giorni di preoccupazione per gli allarmi provenienti dal resto d’Italia, la situazione è sotto controllo. Nelle aree esterne ai nosocomi sono state allestite le tende da campo fornite dalla Protezione civile per il triage di chi si presenta accusando sintomi influenzali: sono 40 in totale le tende posizionate”.