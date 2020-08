Controlli sui passeggeri dello stesso volo

Tra gli otto casi di nuovi positivi a Palermo c’è una turista arrivata dalla Spagna e sottoposta al tampone nello scalo Falcone Borsellino. E’ quanto emerge dai dati della protezione civile regionale.

In questo momento negli scali siciliani i turisti che provengono da Malta, dalla Croazia, dalla Spagna e dalla Grecia sono sottoposti al tampone direttamente nello scalo.

I risultati dopo i controlli hanno fatto emergere un nuovo caso positivo. Adesso si controlleranno anche i passeggeri che hanno viaggiato con la donna.

Sono 33 i nuovi casi di Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Restano 10 le persone ricoverate in terapia intensiva. Nel complesso sono 69 i ricoverati perchè altri 59 sono in regime di ospedalizzazione ordinaria in corsia con un incremento dei ricoveri non gravi di sei nuovi casi.

Nel complesso salgono a 980 gli attuali positivi attivi nell’isola, 911 dei quali in regime di isolamento domiciliare.

Sono stati eseguiti 3353 tamponi che portano il totale a quasi 334 mila. Resta fermo a 286 il totale delle vittime dell’epidemia nell’isola.

Sul fronte provinciale 12 i casi a Catania, 4 a Messina, 8 Palermo (3 sono migranti) 3 a Ragusa e 2 a Siracusa e 4 Trapani. In questo report c’è anche un caso di un viaggiatore, una donna proveniente dalla Spagna, trovata positiva ai controlli eseguiti in aeroporto: primo caso dall’avvio dei controlli